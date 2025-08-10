A qué evento fueron juntos Wanda Nara y L-Gante para confirmar su reconciliación

Si bien todo parecía que el amor había llegado a su fin, y L-Gante sorprendieron al mostrarse nuevamente juntos en un evento que, para muchos, confirmó la reconciliación entre ambos. Fue en la función del sábado 29 de julio en El Jufré Teatro Bar, donde asistieron para apoyar a Claudia Valenzuela, la madre del cantante, que debutó en teatro con la obra “El Apagón”.

La noche estuvo llena de aplausos para Claudia, quien recibió un ramo de flores entregado por su nieta Jamaica, hija del cantante y Tamara Báez. Si bien todo parecía ser en un entorno familiar, apareció para acompañar a la pequeña al escenario, mostrando así un gesto de cercanía y unidad que no pasó desapercibido para el público ni para los medios.

El clima en el teatro combinó emoción y expectación, ya que la presencia conjunta de Wanda y L-Gante llegó en medio de los rumores sobre su relación. Ambos estuvieron acompañados por Jamaica, generando una imagen familiar que despertó las especulaciones sobre una posible vuelta de pareja.

“El Apagón” narra la historia de un grupo de vecinos que, atrapados por un corte de luz, deben enfrentar sus miedos, sospechas y secretos durante una vigilia en el lobby del edificio. La obra, dirigida por Gastón Urbano, es una comedia “mordaz y luminosa” que invita a reflexionar sobre lo humano detrás de cada personaje.

El periodista Fede Flowers fue uno de los encargados de compartir la presencia de Wanda Nara y L-Gante en el evento a través de sus redes sociales, donde se viralizaron imágenes que mostraban la complicidad y la calma entre ellos.

La participación de Wanda en esta salida pública junto a L-Gante y su hija refleja un momento de armonía, en contraste con las idas y vueltas mediáticas que han protagonizado en los últimos meses. La familia ensamblada parece buscar un equilibrio que también respeta los espacios de cada uno.

En este contexto, si bien ella mencionó que simplemente son amigos con el cantante, lo cierto es que cada vez pasan más tiempo juntos. Esto es lo que comienza a generar rumores de reconciliación, sobre todo teniendo en cuenta que le propio L-Gante resaltó en varias ocasiones que jamás se terminó su amor por la conductora.