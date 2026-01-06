Todo empezó con rumores que insinuaban distancia, escenas de tensión y hasta una supuesta crisis entre Wanda Nara y Martín Migueles producto de infidelidades. Nada de eso le cayó bien a la empresaria, que eligió responder desde sus redes y terminó lanzando un mensaje tan filoso como íntimo, que minutos después decidió borrar.

Wanda Nara, cansada de leer versiones sobre su vida privada, apuntó directamente contra quienes insistían en que su relación estaba atravesando un mal momento por las declaraciones de Claudia Ciardone y Ximena Capristo asegurando que Martín Migueles se les insinuaba a escondidas de la conductora. Sin rodeos y con enojo visible, escribió un extenso descargo en X en el que defendió su vínculo y dejó una frase que encendió la polémica.

En ese posteo afirmó: “Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”, planteando que muchos hablan sin conocer su realidad. Pero el pico de polémica llegó cuando, en el mismo hilo, lanzó una confesión sobre la intimidad de su pareja que se volvió viral en segundos.

Poco conforme con el descargo hasta ahí, Wanda Nara fue por más y se le fue larga: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados. Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo. Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”.

Tras el impacto y los comentarios que generó, decidió borrar ese mensaje al percibir que era un tanto desubicado. El resto del descargo quedó publicado, con un tono más reflexivo. “El que es feliz se NOTA. Y el que no aún más”, marcando distancia de quienes la critican.

También explicó cómo vivió las vacaciones y por qué bajó el perfil: “Tuve unas vacaciones hermosas. Gracias por entender que este verano viajé con toda mi familia y preferí disfrutar de ellos y no ir a todos los eventos que fui invitada”. Luego agregó que volvió a la rutina laboral, con grabaciones y compromisos en televisión, y subrayó: “Mi prioridad son ellos. Ya volví a trabajar. Esta semana grabo seis publicidades y estaré muchas horas en el canal, como hice todo el año. Ojalá todos puedan elegir”.