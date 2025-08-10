Cuánto recaudó Un Sol para los Chicos y cuál fue la edición que más dinero juntó

Durante la jornada del sábado, El Trece volvió a darle lugar a uno de los eventos solidarios más grandes de la televisión producto de una nueva edición de Un Sol para los Chicos, el histórico programa solidario que desde hace 34 años se realiza junto a Grupo Clarín, Fundación Noble y UNICEF. El objetivo, como siempre, fue recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en todo el país y en distintas partes del mundo.

A lo largo de la jornada, el evento contó con la presencia de reconocidas figuras del espectáculo, periodistas y conductores que aportaron su tiempo y energía para impulsar la campaña. Tal como sucede en cada emisión, la meta fue movilizar a la audiencia para sumar donaciones destinadas a programas que brindan acceso a salud, nutrición, educación y protección a miles de chicos.

En esta 34° edición de Un Sol para los Chicos, la emoción fue doble: no solo se logró cumplir con el objetivo solidario, sino que también se superó ampliamente el récord de recaudación del año pasado. El total alcanzado este 2025 fue de $1.945.634.333, un verdadero hito para el ciclo que confirma el compromiso del público con la causa.

En lo que respecta al detalles de recaudación, los montos se distribuyeron de la siguiente manera: la suma de quienes apostaron mediante donaciones telefónicas y vía web alcanzó un total de $1.014.196.210, mientras que en concepto de cheques se recibió un total de $815.791.873. Asimismo, también se le sumaron las publicidades que se realizaron durante el programa, por lo que ese número fue de $115.646.250.

La conducción principal estuvo a cargo de Guido Kaczka, quien guió con su habitual calidez y energía una gran parte de las cuatro horas y media de transmisión, en las que no faltaron shows musicales, entrevistas y testimonios que conmovieron a todos.

A lo largo de su historia, Un Sol para los Chicos siempre ha logrado superar su propia marca de recaudación. De hecho, las cinco ediciones más exitosas hasta ahora fueron: 2025 ($1.945.634.333), 2024 ($905.542.815), 2023 ($463.298.560), 2022 ($331.250.573) y 2021 ($215.970.245). Cifras que reflejan cómo, año tras año, la solidaridad crece y se multiplica.