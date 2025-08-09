Adrián Suar le respondió a Viviana Canosa y contó la verdad de por qué la echó de El Trece

Adrián Suar se presentó en Puro Show (El Trece) para hablar con claridad sobre el cierre del programa de Viviana Canosa, Viviana en Vivo. Tras semanas de rumores y versiones encontradas, el director de programación decidió sincerarse sobre los motivos que lo llevaron a levantar el ciclo. Aclaró que no fue por cuestiones de rating ni por el escándalo que envolvió a varias figuras del espectáculo.

“Es difícil poner en palabras el motivo por el cual se terminó su programa. Hay cosas que no diría públicamente. Hay programas que se levantan por bajo rating, este no fue el caso. Terminó porque en julio vencía el contrato y quería cambiar”, explicó.

Adrián Suar también se encargó de despejar dudas sobre su relación con la periodista, afirmando que mantienen una buena relación a pesar del fin del ciclo. Reconoció que cuando un programa finaliza, es habitual que quienes trabajaron en él se sientan dolidos o resentidos, algo que él comprende y respeta. “Generalmente cuando se termina un programa la gente se resiente un poco, es normal. Lo entiendo”, dijo en referencia a las críticas que Canosa lanzó hacia la productora y el canal tras la cancelación. Sin embargo, destacó que no hubo problemas personales entre ellos.

Por su parte, Viviana Canosa había expresado en su espacio en Carnaval Stream los motivos que la llevaron a decidir anticipadamente el fin de su ciclo. Según contó, el programa generó controversias desde el principio, sobre todo cuando habló de política y libertad de expresión, temas que no fueron bien recibidos en el canal. “El primer día estaba chocha. Me putearon de arriba abajo porque hablé de política. Yo había hablado de la libertad de expresión y no gustó. No podía hacer a Wanda Nara todos los días, y dije: ‘¿Para qué me contrataron? ¡Qué quilombo!’”, relató en tono frustrado.

A pesar de la tensión que se generó, Adrián Suar afirmó que comprende la postura de Viviana Canosa y aseguró que si estuviera en su lugar, probablemente pensaría igual. “No hay nada personal”, aclaró, dejando en claro que no es su estilo romper lazos con quienes trabajan para él. También descartó que su decisión tuviera que ver con la denuncia que involucró a varias celebridades, como Lizy Tagliani o Florencia Peña, asegurando que la salida de Canosa fue una cuestión estrictamente editorial y contractual.

Con estas declaraciones, Suar busca poner fin a la polémica y clarificar que la finalización del programa fue una medida meditada y tomada en el marco de una reestructuración del canal. Mientras tanto, Canosa continúa con su proyecto en la plataforma de streaming, dejando atrás esta etapa televisiva que, a pesar de su corto recorrido, dejó un fuerte impacto.