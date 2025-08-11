El Barcelona inició la temporada 2025-2026 con una muestra contundente de su poderío al vencer 5-0 al Como 1907 en la 47ª edición del Trofeo Joan Gamper. Debido a las obras en el Camp Nou, el partido se disputó en el Estadio Johan Cruyff, que aún no está disponible para recibir encuentros oficiales.

El conjunto dirigido por Hansi Flick dominó el juego desde el primer minuto, ejerciendo una presión constante sobre el rival y aprovechando los errores en la salida de balón del equipo italiano, que tiene como entrenador al exjugador blaugrana Cesc Fàbregas. Este partido también representó la presentación oficial del plantel ante los seguidores del Barcelona.

Trofeo Joan Gamper une al deporte con el espectáculo

Además del espectáculo deportivo, el Trofeo Joan Gamper contó con la presencia de invitados especiales que destacaron en el ambiente. Los artistas argentinos Bizarrap y Nicki Nicole estuvieron presentes en el Estadio Johan Cruyff para disfrutar del encuentro entre Barcelona y Como.

Nicki Nicole, reconocida internacionalmente, asistió luciendo una camiseta del Barcelona con el nombre de Lamine Yamal, joven promesa del club con quien mantiene una amistad cercana. La cantante ingresó al estadio acompañada de tres personas, todas portando la camiseta del jugador de Rocafonda. Por su parte, tanto ella como Bizarrap recibieron una camiseta personalizada entregada por el equipo culé.

En las últimas horas, han surgido rumores sobre un posible romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, aunque no hay confirmación oficial al respecto. La presencia de la cantante en el estadio ha generado diversas especulaciones en redes sociales, aumentando el interés alrededor de esta relación.