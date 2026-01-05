¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 05 de Enero, Neuquén, Argentina
No pudieron reanimarlo

Tragedia en el Aconcagua: un montañista ruso murió a pocos metros de la cumbre

La víctima se desvaneció cerca de la cima y, pese a que recibió asistencia, falleció. Tenía 55 años.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 08:26
El helicóptero con el que se trasladó al hombre.

Un montañista ruso de 55 años murió cuando se desvaneció cerca de la cumbre del Aconcagua en la provincia de Mendoza mientras se encontraba escalando el cerro.

El hombre fue identificado como Konstantin Bitiukov, se encontraba en el paraje conocido como El Hombro, a unos 6.000 metros, muy cerca de la cima del Aconcagua, pero habría sufrido un paro cardiorrespiratorio que le produjo el desvanecimiento y, de inmediato, el guía de la expedición pidió asistencia.

Según un informe del Diario Uno al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, al montañista se le practicó RCP (Resucitación Cardio-Pulmonar) durante 20 minutos y se le suministró oxígeno y adrenalina para reanimarlo, pero falleció.

En tanto, personal de la Patrulla de Rescate de Policía de Mendoza, apostada en el Parque Provincial Aconcagua, activó un operativo junto a Guardaparques y se trasladaron en helicóptero al lugar donde se hallaba el hombre.

Tras constatarse la muerte del andinista, se le dio intervención a la Comisaría 23 de Uspallata y la causa quedó a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal Nº 11.

