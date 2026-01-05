La Amistad sigue a paso firme por el Federal Amateur de fútbol y por el partido de ida en los cuartos de final patagónicos derrotó como visitante a San Patricio de El Chañar 2 a 1.

De esta manera, el equipo dirigido por Alfredo Tizza llegará a la revancha como local en la ciudad de Cipolletti con dos resultados posibles para avanzar: repetir la victoria o empatar ante su gente.

El llamado de atención para los cipoleños llegó en la fase previa, cuando se vio sorprendido por Independiente de Neuquén que lo derrotó 1 a 0, aunque después lo terminó goleando en La Chacra.

La Amistad viene de eliminar a otro equipo neuquino, Independiente.

La calurosa tarde de domingo, La Amistad comenzó a definirla sobre el cierre del primer tiempo, en el segundo minuto de adición, cuando Diego Martínez marcó el primer gol en el Municipal Juan Bautista Jara de la ciudad neuquina.

Ya en el complemento, Yoel Juárez de penal estiró la ventaja a favor del visitante que hasta ese momento casi que sentenciaba la llave entre el representante de la Liga Confluencia y el de Lifune. Sin embargo, los neuquinos alcanzaron el descuento a cuatro minutos del final por intermedio de Pablo Figueroa.

Felipe Zonco fue el árbitro principal de un partido que en la previa despertó muchas expectativas y cuyo vencedor de la llave irá contra el mejor del duelo entre Atlético Regina y Deportivo Roca que tuvo un gran marco de público en la Perla del Valle rionegrina.

Otros resultados

Por el mismo cuadro patagónico, en Comodoro Rivadavia, Jorge Newbery goleó a Deportivo Villalonga como local 3 a 0.

Más al sur, en Río Grande, Camioneros empató en Tierra del Fuego, con el Boxing Club de Río Gallegos (Santa Cruz) 1 a 1.