Un trágico episodio se registró este domingo en el Lago Meliquina, a la altura de la desembocadura del río Hermoso, donde un hombre de 47 años perdió la vida tras quedar atrapado por una fuerte corriente de agua. Su hijo, que se encontraba con él al momento del accidente, fue rescatado con vida.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando vecinos y turistas que disfrutaban de la playa advirtieron la situación y comenzaron a pedir auxilio. El tetratlonista Facundo Romera, quien se encontraba a unos 100 metros del lugar, relató al portal Lacar Digital que escuchó gritos alertando que un niño se estaba ahogando. “Estábamos disfrutando de la playa cuando se escuchó un grito: un nene se estaba ahogando. Automáticamente mi instinto fue tirarme al agua para ayudar”, contó Romera.

Al llegar, la escena era crítica. “El nene todavía respondía, trataba de nadar y salvarse, pero el padre ya estaba boca abajo, inconsciente, a unos 20 centímetros de profundidad”, explicó. Según indicó, la zona es conocida por su peligrosidad debido a la unión del río con el lago, a lo que se sumó la presencia del viento que genera fuertes turbulencias.

“El viento empuja el agua del lago contra la desembocadura del río y se arma una especie de remolino. Seguramente no pudieron nadar y la corriente los fue chupando hacia adentro”, señaló.

Romera logró subir al niño a un kayak que se encontraba cerca y ponerlo a salvo. Sin embargo, al intentar rescatar al padre, la fuerza del agua se lo impidió. “Era un hombre grande y la corriente también me estaba arrastrando a mí. No pude hacer más en ese momento”, relató.

Minutos después, con la ayuda de su cuñado y de otra persona que llegó nadando, lograron arrastrar al hombre hasta la orilla. En la playa, personas con conocimientos médicos —entre ellas un doctor— comenzaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Las tareas de reanimación se extendieron durante unos 40 minutos, hasta la llegada de personal de Bomberos y una ambulancia del SIEN proveniente de San Martín de los Andes. Pese a los intensos esfuerzos, cerca de las 16 horas se confirmó el fallecimiento del hombre. Desde el área de salud no se descarta que haya sufrido una descompensación previa, como un infarto, que le impidió reaccionar ante la corriente.

“El nene pudo salir adelante y eso es lo que más alivio nos da, pero la situación fue muy dura”, expresó Romera.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las diligencias correspondientes, mientras se avanza en la investigación para determinar con precisión las circunstancias del fatal accidente. El hecho generó una profunda conmoción entre los presentes y volvió a poner en foco la falta de señalización, medidas de prevención y protocolos de rescate en sectores del Lago Meliquina que presentan un alto riesgo para los bañistas.