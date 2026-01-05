¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 04 de Enero, Neuquén, Argentina
EL AUTOMOVILISMO EN LAS CALLES

Un circuito callejero de Buenos Aires abrirá el calendario del TC2000

La categoría en la que hace dos semanas Matías Rossi logró su sexta corona dio a conocer su calendario de 12 fechas, cuyo inicio será en un trazado urbano que se armará en la Capital Federal.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 04 de enero de 2026 a las 21:46
La temporada 2026 comienza el 14 y 15 de marzo con un nuevo circuito callejero

La dirigencia de la categoría TC2000, confirmó el inicio de la temporada 2026. El campeonato comenzará los días 14 y 15 de marzo con un circuito callejero que se armará en la ciudad de Buenos Aires.

El nuevo callejero de Buenos Aires se está construyendo en Villa Soldati, en la zona sur de la ciudad. El circuito urbano recorrerá las avenidas Coronel Roca y Escalada y atravesará parte del Parque de la Ciudad. Las obras incluyen el reasfaltado de la avenida Roca, que será utilizada como recta principal, además de la instalación de tribunas y muros de contención.

No será la primera vez que el certamen se inaugure en la capital del país. El antecedente más cercano se dio el 31 de marzo de 2013, cuando el TC2000 abrió su calendario con un trazado urbano sobre la avenida del Libertador, frente al Automóvil Club Argentino. En aquella oportunidad, la victoria quedó en manos del santafesino Facundo Ardusso, a bordo de un Fiat.

Además, será la tercera vez que un circuito callejero marque el arranque de un campeonato de la categoría. La primera ocurrió en marzo de 2010, cuando José María López se impuso con Honda en Punta del Este, Uruguay.

Matías Rossi del Toyota Gazoo Racing alcanzó su sexto título en el TC2000, en 2025

En cuanto al calendario, la organización del TC2000 definió que la temporada 2026 contará con doce competencias, aunque todavía no se confirmaron los autódromos que integrarán el cronograma. Sí quedó establecido que la segunda fecha se disputará el domingo 12 de abril y la tercera, el domingo 3 de mayo.

 

