Con el respaldo de su gente y una actuación sólida, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia dio un paso firme en el partido de Ida en los cuartos de final de la Zona Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2025/ 2026. En su estadio conocido como "La Madriguera", en pleno corazón del barrio 9 de Julio en el macrocentro de la ciudad, el conjunto chubutense se impuso por 3 a 0 ante Deportivo Villalonga, sacando una diferencia clave de cara a la revancha.

El partido se disputó este domingo por la tarde, con un gran marco de público que acompañó al “Lobo” en un cruce que abre una serie de 180 minutos. El equipo dirigido por Hugo Barrientos entendió la importancia de marcar la localía y no dejó dudas. El dominio de los locales se tradujo rápidamente en el marcador. Franco Domínguez abrió el camino y puso en ventaja a los patagónicos, mientras que Ariel Rubio amplió la diferencia, dándole mayor tranquilidad al equipo antes de que Alex Sosa sellé el 3 a 0 definitivo, coronando una actuación convincente.

Desde lo táctico, el equipo comodorense mostró orden y eficacia, superando a un rival que nunca logró asentarse en el partido. La solidez defensiva y la precisión en los momentos clave marcaron la diferencia en el partido. El encuentro fue arbitrado por Ulises Gerónimo, de la Liga de Fútbol de Neuquén, quien estuvo acompañado por Martín Molina, Nelson Garrido y Lautaro Fonseca como cuarto árbitro.

Newbery venía de dejar en el camino al otro equipo de la ciudad, la CAI (Comisión de Actividades Infantiles), luego de adjudicarse el grupo que compartió con el propio conjunto "azzurro", Camioneros de Caleta Olivia y Empleados de Comercio de Trelew, mostrando una clara evolución futbolística en la recta final del torneo.

Con este resultado, el “Lobo” viajará a Buenos Aires con una ventaja importante, aunque sabiendo que aún queda un partido exigente por delante. La serie está abierta, pero Jorge Newbery dejó en claro que está decidido a pelear hasta el final por el objetivo del ascenso.

Fuente: Pasta de Campeón.