Un choque ocurrido en una transitada esquina de la ciudad de Zapala dejó como saldo a un efectivo policial con lesiones y a un conductor demorado, en un episodio que generó un importante despliegue de fuerzas de seguridad y mantiene bajo investigación las circunstancias del hecho.

El siniestro vial se produjo en la intersección de 9 de Julio y Ruta 14, cuando un automóvil Fiat Cronos, conducido por un agente de la Policía, impactó contra una camioneta Ford Ranger. A raíz de la colisión, el uniformado sufrió un traumatismo facial y un golpe en la rodilla derecha, por lo que debió recibir atención médica.

Tras el choque, el conductor de la camioneta protagonizó una conducta agresiva, lo que motivó su reducción y traslado a la comisaría, donde se le practicó un control de alcoholemia y se procedió a su identificación. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía, que evaluará los pasos a seguir.

Como medida preventiva, ambos vehículos fueron secuestrados, mientras se avanza con las pericias para determinar las responsabilidades. Una de las principales hipótesis apunta a que la camioneta habría cruzado el semáforo en rojo, aunque esa versión aún debe ser confirmada.

El hecho generó alerta entre las autoridades locales, que trabajan para esclarecer lo sucedido y establecer cómo se desencadenó el accidente en una zona de alto tránsito vehicular.