Atlético Regina y Deportivo Roca, no se sacaron ventajas en "La Perla del Valle"

En el marco de los partidos de ida de los cuartos de final de la región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Atlético Regina y Deportivo Roca, en choque de representantes de la Liga Deportiva Confluencia, igualaron 1 a 1 en La Perla del Valle.

El local fue neto dominador en el arranque del juego y antes de los 10 minutos de juego, conto con dos claras situaciones. El golero naranja, Bruno Corsi evitó con la pierna el primero de Matías Díaz que había quedado solo en el borde del área chica. Después, Ulises Romero pateó un tiro libre que se desvió y pegó en el travesaño.

Los dirigidos por Diego Napolitano, tuvieron un nuevo rebote en el travesaño a los 26 minutos, en un rebote en la barrera Facundo Gutiérrez remató y el travesaño devolvió el disparo. Antes del descanso, el Albo tuvo otra muy clara en los pies de Díaz. El recién llegado, Santiago Villalba quedó corto al querer tocar de cabeza con su arquero y el volante la llegó a puntear pero se le fue afuera.

El 0 a 0 del primer tiempo dejó impotencia en los locales por las oportunidades desaprovechadas y un dejo de tranquilidad en la visita, que se iban sin ser vencidos a los vestuarios, dejando una pálida imagen.

En el complemento, los locales volvieron a generar peligro con sus delanteros. Rubén García se metió al área a puro empuje y la pelota le quedó a Tobías Rivas que definió desviado. Antes de los 10 minutos, Deportivo Roca se puso en ventaja, en su primer remate al arco claro. A la salida de un tiro de esquina, Luciano Pereyra mandó un centro preciso para que cabecee el bahiense Santiago Villalba, que debutaba, y decretó la apertura del marcador.

El Albo respondió y también logró anotar por vía aérea. Facundo Acuña cabeceó solo en un córner y puso el 1 a 1 a los 18 minutos de la etapa complementaria. El Naranja reaccionó en el tramo final y estuvo cerca con un anticipo de cabeza de Carlos López y después con un remate alto de Juan Cruz Schaechel.

En la última del partido, el arquero del "Depo", Bruno Corsi sostuvo el empate con una gran doble atajada. Atlético Regina mereció más y no concretó las que tuvo, la visita pegó en el momento justo, la serie sigue abierta, y se definirá el fin de semana venidero en el estadio Luis Maiolino del barrio Quintú Panal.