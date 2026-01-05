La muerte de Raúl Bellido generó una profunda conmoción en el ambiente del deporte y, muy especialmente, en el automovilismo de Córdoba y Argentina. El histórico fotógrafo, considerado un verdadero referente del periodismo gráfico deportivo, falleció este domingo a los 62 años. Bellido fue testigo privilegiado de las grandes gestas deportivas de las últimas décadas.

La noticia de su partida desató una ola de mensajes de afecto y reconocimiento. Instituciones, colegas, pilotos y clubes se volcaron a las redes para despedirlo y destacar su trayectoria intachable.

"El Gordo" Bellido, un tipo querido en el ambiente. Murió este domingo a los 62 años

El presidente de Belgrano de Córdoba, Luis Fabián Artime, recordó al histórico fotógrafo: “Te fuiste Campeón!!! Gracias por tu amistad incondicional!!! Por estar siempre desde el 92, cuando llegue a la provincia, hasta el último día!! Se te va a extrañar Gordo!!! Seguro el de arriba necesitaba al mejor Fotógrafo del mundo!! Abrazo de Gol!!!!”.

El deporte cordobés pierde a uno de sus ojos más lúcidos, pero guarda para siempre el archivo inmenso de su trabajo.

Foto de Jorge Rául Recalde, el piloto más importante de la historia del rally. Cordobés de Mina Clavero, amigo entrañable de Bellido

En la zona cultivó una gran amistad con varios pilotos que corrieron, sobre todo a nivel nacional en el rally, su muerte causó mucho impacto y dolor. Su madre, era hermana de de Beatriz Olave, madre de Rodrigo y Ulises Bueno, sus primos los famosos cantantes cuarteteros, así como también el histórico arquero de Belgrano de Córdoba, River Plate y Gimnasia y Esgrima de La Plata, Juan Carlos Olave.