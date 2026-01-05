La muerte de Raúl Bellido generó una profunda conmoción en el ambiente del deporte y, muy especialmente, en el automovilismo de Córdoba y Argentina. El histórico fotógrafo, considerado un verdadero referente del periodismo gráfico deportivo, falleció este domingo a los 62 años. Bellido fue testigo privilegiado de las grandes gestas deportivas de las últimas décadas.
La noticia de su partida desató una ola de mensajes de afecto y reconocimiento. Instituciones, colegas, pilotos y clubes se volcaron a las redes para despedirlo y destacar su trayectoria intachable.
El presidente de Belgrano de Córdoba, Luis Fabián Artime, recordó al histórico fotógrafo: “Te fuiste Campeón!!! Gracias por tu amistad incondicional!!! Por estar siempre desde el 92, cuando llegue a la provincia, hasta el último día!! Se te va a extrañar Gordo!!! Seguro el de arriba necesitaba al mejor Fotógrafo del mundo!! Abrazo de Gol!!!!”.
El deporte cordobés pierde a uno de sus ojos más lúcidos, pero guarda para siempre el archivo inmenso de su trabajo.
En la zona cultivó una gran amistad con varios pilotos que corrieron, sobre todo a nivel nacional en el rally, su muerte causó mucho impacto y dolor. Su madre, era hermana de de Beatriz Olave, madre de Rodrigo y Ulises Bueno, sus primos los famosos cantantes cuarteteros, así como también el histórico arquero de Belgrano de Córdoba, River Plate y Gimnasia y Esgrima de La Plata, Juan Carlos Olave.