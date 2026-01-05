El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) informó que en las últimas horas se extinguieron 13 fogones activos en Villa Llanquín, tras responder a múltiples denuncias en distintos puntos de la jurisdicción. La intervención se realizó en un camping alejado de la balsa, donde además se labraron actas por incumplir la Emergencia Ígnea vigente en toda la provincia de Río Negro.

El informe oficial advirtió que los índices de peligrosidad por incendios forestales se mantienen en niveles muy altos y extremos, en esta temporada estival. En Bariloche, el riesgo es muy alto, con pronóstico de tormentas eléctricas, chaparrones y ráfagas de viento para este lunes, con temperaturas cercanas a los 29 grados. En El Bolsón, el índice es extremo y se prevé que continúe durante un período prolongado, con tiempo inestable y máximas de 30 grados. En General Conesa y Guardia Mitre también se reporta riesgo extremo.

El despliegue operativo incluyó brigadistas, móviles, Policía de Río Negro y balseros, quienes trabajaron de manera coordinada para extinguir los fogones y garantizar la seguridad en la zona. Además, se combatieron dos incendios menores en áreas urbanas de Bariloche, ambos controlados rápidamente gracias al aviso oportuno de vecinos y la intervención inmediata de los equipos.

Asimismo, Defensa Civil, la Policía de Río Negro y brigadas forestales realizan recorridas preventivas permanentes en la zona andina, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo y actuar de manera anticipada. Se solicitó a la población que ante cualquier columna de humo o indicio de incendio se comunique de inmediato al 103, y que consulte información actualizada en el sitio oficial veranoseguro.rionegro.gov.ar.

Desde el SPLIF El Bolsón se recordó a prestadores turísticos y familias que no está permitido hacer fuego al aire libre, y que esta prohibición debe ser tenida en cuenta antes de recibir visitantes. La medida busca reducir al máximo las posibilidades de inicio de focos ígneos en un contexto de vulnerabilidad ambiental.

