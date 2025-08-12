Hace varios meses comenzaron los rumores sobre la separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, tras 14 años de relación y tres hijos en común. Aunque ambos evitan hablar abiertamente del tema, el ex futbolista señaló que intentan manejar la situación de la mejor manera posible.

El periodista Pepe Ochoa reveló que la decisión final de terminar la pareja habría sido tomada por Cvitanich, mientras que Chechu no logra aceptar del todo la ruptura. "Ella sigue super enamorada pero él ya no tanto. Dejó la casa que compartían", indicó Ochoa.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

Cvitanich e Ivana Figueiras en la mira de Chechu Bonelli

En medio de este escenario, surgió un nuevo rumor que complicó aún más la situación para Bonelli: la relación entre Cvitanich e Ivana Figueiras. Según informó Yanina Latorre en el programa "Socios del espectáculo", el ex jugador habría conocido a la actriz a través de amigos en común y la conexión fue inmediata. "Él fue a la casa de ella, conoció a las hermanas y marcha todo bien", contó la conductora.

Este lunes 11 por la noche, el equipo de "Puro Show" intentó dialogar con Chechu Bonelli al llegar a ESPN, pero se encontraron con que no asistió a trabajar. "Nos dicen que no vino porque no se siente bien. Dio parte de enferma, evidentemente todo esto la tiene muy afectada", informaron desde el lugar.

Desde el círculo cercano a la modelo aseguran que ella aún mantenía la esperanza de reconstruir su matrimonio, por lo que la confirmación del nuevo romance de Cvitanich significó un golpe emocional muy duro para ella.