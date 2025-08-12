El abogado de Julieta Prandi filtró qué dirá la sentencia contra Claudio Contardi: “Lo van a…”

En la cuenta regresiva hacia un día decisivo, el abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, anticipó parte del panorama que podría definirse en las próximas horas en la causa contra Claudio Contardi. El próximo miércoles 13 de agosto está previsto que el tribunal dé a conocer el veredicto en el juicio que lo acusa de abuso sexual reiterado y de provocar daños psicológicos a la modelo.

Javier Baños, en una entrevista con Lape Club Social Informativo, no ocultó la tensión que se vive en este tramo final del proceso. Contó que su defendida atravesó jornadas de gran carga emocional y que, luego de brindar sus últimas palabras el viernes pasado, terminó físicamente afectada. Sin embargo, el letrado subrayó que ambas partes mantienen la esperanza de un fallo favorable.

“Tenemos expectativas muy sólidas en que la sentencia sea condenatoria. La cantidad de pruebas y testimonios reunidos en estas audiencias nos da un respaldo enorme”, sostuvo el abogado, quien enfatizó que considera remota la posibilidad de que el acusado sea absuelto.

De acuerdo con Javier Baños, las evidencias presentadas no dejan lugar a dudas desde el punto de vista legal. “El estándar probatorio fue superado ampliamente. Hay una certeza positiva sobre la responsabilidad penal”, afirmó, señalando que el caso no se sostiene únicamente en el relato de Julieta Prandi, sino también en múltiples pericias y evaluaciones independientes.

Entre los elementos más relevantes, enumeró informes psicológicos y psiquiátricos, documentos oficiales de asistencia a la víctima y la declaración de cuatro profesionales de la salud. Tres de ellos son especialistas en psicología forense y uno en psiquiatría forense. Según el abogado, todos coincidieron en sus conclusiones y respaldaron las pericias médicas y clínicas.

Javier Baños destacó un dato llamativo: una de las psicólogas entrevistó a la denunciante en más de 190 ocasiones, lo que para él refuerza la credibilidad del testimonio. “No es posible sostener un relato falso en un número tan alto de entrevistas sin que se detecten inconsistencias”, afirmó.

De cara al momento del veredicto, el letrado también adelantó que, en caso de que la condena se confirme, el acusado debería ser detenido de inmediato. “En la gran mayoría de casos ocurre así. Si decide no asistir para evitar escuchar la sentencia, debe ordenarse su captura”, remarcó.

Por último, Javier Baños consideró que una eventual absolución sería insostenible desde el punto de vista jurídico. “Sería un fallo ilegal y de enorme gravedad institucional”, concluyó, dejando en claro el clima de expectativa que domina las horas previas a la resolución.