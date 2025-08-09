Moría Casan se metió en el escándalo que atraviesa Julieta Prandi y destrozó a Claudio Contardi

Faltan pocos días para que se conozca la condena en el juicio oral que enfrenta Julieta Prandi contra su exesposo, Claudio Contardi, acusado de violencia de género y abuso sexual. En medio de esta expectativa, una voz fuerte se sumó al reclamo de justicia: Moria Casán.

En diálogo con Mediodía Bien Arriba, el programa de Carlos Monti en TV Pública, la One recordó su vínculo laboral con Prandi durante la época de Incorrectas, el ciclo que condujo en 2018 y que marcó un antes y un después en la vida de la actriz y conductora.

“Cuando estábamos en Incorrectas, ella se encontraba muy vulnerada”, confesó Moria Casán, recordando que recién en 2020 Julieta Prandi pudo romper el silencio y denunciar a Claudio Contardi. “Sabía que estaba pasando un momento personal muy difícil y tuvo que renunciar al poco tiempo”, agregó, aunque aclaró que nunca le preguntó directamente por esa renuncia. “Me dijeron que se debió a temas personales”, completó.

No dudó en expresar su apoyo y el deseo de que la justicia actúe con firmeza. “Deseo que se haga justicia”, sentenció.

Pero la palabra también la tomó Agustina Kämpfer, compañera de Julieta en Incorrectas, quien aportó detalles desde su mirada cercana a la situación. En A la tarde (América TV), Kämpfer confesó haber sido testigo del sufrimiento que vivía Prandi. “Hacía muy poco que nos conocíamos y no sabía si era una pareja especial o si en efecto ella estaba siendo víctima de un cuadro de violencia tremendo”, contó.

Además, detalló la constante presión que ejercía Claudio Contardi: “Él la llamaba para hacerle reproches sobre el programa, lo miraba completo todos los días por teléfono. Siempre tenía algo para decirle, en cualquier momento”.

Este acoso permanente, según Kämpfer, marcaba a Julieta, quien quedaba “desencajada” tras cada llamada. “Me parecía asfixiante y controlador, porque Prandi quedaba sobredimensionada en angustia y bronca con el programa, hasta que se dio cuenta de quién le hacía peor”, concluyó.

Así, tanto Moria Casán como Agustina se suman a la lucha de Julieta Prandi para visibilizar una problemática que atraviesa a muchas mujeres y que busca en este juicio un final justo.