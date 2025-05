El escalofriante relato de La Joaqui sobre cómo Cazzu la ayudó a salir de una relación tóxica

Más allá de ser colegas del mundo de la música, La Joaqui reveló que Cazzu es una de las personas más especiales en su vida. Luego de varios años se animó a revelar por primera vez el momento más trágico que atravesó en su vida y cómo la cantante apareció para darle una mano.

Antes de alcanzar el nivel de fama que tiene actualmente, La Joaqui se encontraba viviendo en Fuerte Apache, con quien en ese momento era su pareja, productor y mánager. Sin embargo, nada de eso era bonito, ya que se trataba de una relación tóxica y abusiva, a tal punto que incluso la privaba de tener cosas materiales.

“Estaba con mis bebés. No tenía ni celular, ni nada. Esta persona me los rompía constantemente”, expuso sobre cómo se encontró atrapada en esta relación tóxica. Hasta que un día dijo basta y se animó a salir de allí, pero sin teléfono, lo único que tenía en mente era el teléfono de su amiga Cazzu: “El único teléfono que me acordaba de memoria era el de Juli (Cazzu)”.

En ese momento de desesperación, entró en un almacén y decidió pedirle el teléfono a una empleada para intentar salir finalmente de este ambiente tóxico: “Le puse si me mandaba un Uber y me fui a su casa”.

Pero al salir de allí debía resolver qué hacer con su vida. “Mirá, a mí me queda esta casita en San Justo. O sea, tenés seis meses ahí, pagos”, le dijo Cazzu para brindarle también un techo. A lo que esto la motivó a resolver sus problemas: “Yo sabía que tenía seis meses para encontrarle una resolución a la situación”.

Pero la ayuda no quedó ahí para La Joaqui, ya que hasta la invitó a tocar en un evento top: “Ella justo tocaba en Lollapalooza y me dijo: ‘Bueno, toquemos juntas’”. Pero las amenazas volvieron: “Me mandaba mensajes y me decía: ‘Mirá, si vos te subís a tocar ahí, yo las mato, o sea, voy a estar ahí abajo y las voy a matar’”.

Abandonando el temor, La Joaqui se lanzó sin pensar en lo que podía ocurrir con esta persona: “Sentí como que el aire que venía… No sé cómo explicarte, como algo humano, no era viento”. Es por eso que siempre se muestra agradecida a Cazzu y su familia: “No es solo especial ella. Su núcleo familiar entero es especial. La importancia para la familia Cazzuchelli y todas las mujeres de esa familia, de comunicarse, de escucharse, de entender... Es como una contención muy especial”.