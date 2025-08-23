Wanda Nara dejó plantado a Marley en Por el Mundo y se filtró por qué famoso conductor lo reemplazó

Wanda Nara es conocida por mostrar cada detalle de sus viajes y su vida personal a través de las redes sociales. Sin embargo, esta vez sorprendió al manejar con total discreción su paso por Los Ángeles, Estados Unidos, sin publicar nada al respecto. Esa decisión generó especulaciones, y finalmente se conoció el verdadero motivo detrás de su silencio.

Según revelaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos, la empresaria viajó a Norteamérica para grabar una entrevista con Dante Gebel. La charla será emitida en el primer programa de la nueva temporada de La divina noche, que se verá en la pantalla de El Trece. El dato que más llamó la atención fue que Wanda Nara habría cobrado alrededor de 50 mil dólares por participar de ese especial.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Telefe, canal que la tiene contratada como conductora de Bake Off y de la próxima edición de MasterChef Celebrity. No solo porque su entrevista fue para la competencia directa, sino también porque la mediática viene rechazando invitaciones de programas de su propio canal, como el de Georgina Barbarossa, con quien mantiene diferencias desde hace tiempo.

Este viaje y su compromiso con Gebel explican por qué Wanda Nara dejó sin respuesta a Marley, quien la había convocado para sumarse a alguno de los destinos de Por el Mundo. El ciclo ya contó con figuras como Susana Giménez, los hermanos Caniggia y próximamente con Karina Jelinek, pero la ausencia de Nara obligó a la producción a buscar rápidamente otro nombre para cubrir su lugar.

El enojo de Telefe crece aún más porque Wanda Nara había declarado hace apenas unas semanas que mantiene un vínculo fluido con los productores del canal. Incluso contó que ella misma fue quien facilitó el contacto con Mauro Icardi para que pudiera grabarse la entrevista que el jugador tuvo con Marley en el regreso del ciclo viajero.

Esa declaración parecía reforzar la idea de que, pese a sus polémicas, Wanda Nara tenía una relación estable con el canal de las pelotas. Sin embargo, esta decisión de grabar para El Trece puso en jaque la confianza que le tenían como figura exclusiva y dejó en claro que sus prioridades no siempre coinciden con las del medio que la contrata.

Mientras tanto, en el entorno de Marley aseguran que la ausencia de Wanda Nara no frenó los planes del programa. Por el contrario, la producción ya tiene confirmados a otros invitados y confían en que la audiencia seguirá respondiendo de manera positiva, como en cada temporada.

Lo que sí quedó en evidencia es que Wanda Nara sigue siendo impredecible y capaz de generar revuelo con cada paso que da. Su decisión de priorizar un proyecto en la competencia, dejando plantado a Marley, vuelve a demostrar que en su vida laboral no hay lugar para las medias tintas.