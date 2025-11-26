Intento de homicidio: el caso del chofer de app que terminó a puñaladas irá a juicio

Un viaje que debía durar unos minutos terminó con ambulancias, patrulleros y un hombre entre la vida y la muerte. Eso fue lo que pasó en la esquina de Los Pioneros y Nilpi, aquel 26 de abril en Bariloche, cuando un viaje en auto por aplicación terminó convertido en una escena digna de un policial urbano.

Era un traslado común, uno de esos que empiezan con dos palabras cortas “buenas noches” y suelen terminar igual. Pero esta vez no. Según la fiscalía, una discusión dentro del auto subió de tono hasta que estalló: el chofer, fuera de sí, habría sacado un arma blanca y se habría lanzado encima del pasajero, provocándole heridas gravísimas que la Justicia califica como tentativa de homicidio.

El caos fue total. Gritos, forcejeos, vecinos asomándose a las ventanas. Y en medio de todo, la esposa del conductor, que trató de frenar la agresión y terminó también lastimada.

El caso no llega al juicio vacío. Todo lo contrario. En esta etapa se aceptó un paquete enorme de pruebas que pinta de cuerpo entero lo sucedido aquella tarde:

actas policiales, informes médicos, croquis del lugar, grabaciones de cámaras de seguridad, registros de la plataforma de transporte, llamadas al 911, actas de allanamientos, ropa con manchas de sangre y hasta el arma blanca secuestrada.

También se incorporaron informes técnicos, material digital, documentación de la intervención policial y sanitaria de esos primeros minutos que quedaron grabados para siempre en quienes estuvieron ahí. Y como si fuera poco, habrá más de veinte testigos: policías, peritos, personal médico, agentes judiciales, vecinos y los propios involucrados. La escena estará reconstruida paso a paso.

Más de veinte testigos y una montaña de pruebas irán al juicio.

Un juicio que promete ser intenso

Durante la audiencia previa se acordaron convenciones probatorias para que el debate sea más ágil, pero aun así los jueces estiman que durará entre tres y cuatro jornadas, dada la cantidad de evidencia.

El magistrado ya dio por formalizada la acusación y pidió fijar fecha. El caso será juzgado por un tribunal colegiado, como corresponde cuando la pena en expectativa es alta. Mientras tanto, en el barrio todavía se recuerda aquella noche.

