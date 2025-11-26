Una mujer es intensamente buscada en Santiago del Estero después de protagonizar un choque y escapar, dejando a la víctima herida sobre el asfalto. El episodio ocurrió el lunes por la noche en el barrio Gorriti, cuando una joven de 26 años que circulaba en moto fue embestida por un automóvil cuya conductora habría realizado una maniobra imprudente.

El siniestro se registró sobre la calle Jujuy, cerca de la intersección con Juana Manuela Gorriti. Según el testimonio de la motociclista, ambas circulaban en la misma dirección cuando el auto intentó girar sin la precaución necesaria, provocando un impacto que la arrojó al piso.

La automovilista descendió del vehículo y le dijo a la joven que iba a estacionar correctamente para asistirla. Sin embargo, apenas volvió a subir al rodado, aceleró y se fugó del lugar, dejándola abandonada.

Afortunadamente, un testigo ocasional logró capturar una fotografía de la conductora y del auto, una evidencia clave que ya está en manos de la Policía, que considera que será “cuestión de tiempo” identificarla.

La motociclista sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro. Tras ser asistida, realizó la denuncia en la comisaría correspondiente, mientras continúa la búsqueda de la automovilista prófuga.