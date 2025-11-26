Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi informaron que este lunes 24 de noviembre, personal de la Unidad Operativa Noroeste, junto a Gendarmería Nacional, realizó un operativo en el Paraje Rincón tras una denuncia por trabajos de desmonte no autorizados, en infracción al Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y al Reglamento Forestal.

En el lugar las autoridades comprobaron la apertura ilegal de un camino interno de unos 150 metros, entre cuatro y seis de ancho, al oeste de la Ruta Nacional 231. Detectaron remoción y corte de raíz de ejemplares nativos, coihues, además de arbustos y suelo, generando un impacto ambiental significativo.

A partir de esto, se ordenó la inmediata detención de las tareas. Además secuestraron un camión volcador, una minicargadora y una motosierra, pertenecientes a una empresa de Bariloche.

El responsable fue notificado como infractor y se iniciaron las actuaciones administrativas. Por último, el Parque Nacional Nahuel Huapi destaca y agradece especialmente el trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, fundamental para el desarrollo del operativo.

Destacaron que estas tareas ilegales se desarrollaban dentro de un sector con presencia de habitantes legítimos y ocupantes no regularizados, en un área afectada por ventas y subdivisiones ilegales.

Asimismo, se advierte que han circulado avisos inmobiliarios que ofrecen parcelas dentro de esta jurisdicción. Aclaran que estas operaciones no están permitidas, carecen de validez legal y no cuentan con respaldo para su escrituración. Ante la detección de distintas ventas irregulares, avanzan los procesos administrativos correspondientes.

Así quedó la zona donde estaban haciendo el camino ilegal.

La importancia de los Parques Nacionales

Se denominan así ya que son espacios naturales que se mantienen prácticamente en estado salvaje para que la flora y la fauna se conserven, de tal manera que el ecosistema de las especies no se vea alterado, lo que es crucial sobre todo para aquellos ejemplares que se encuentran en peligro de extinción. El Nahuel Huapi, ubicado en las provincias de Río Negro y Neuquén, conserva más de 717 mil hectáreas de las ecorregiones Bosques Patagónicos, Estepa Patagónica y Altos Andes.