En un encuentro cargado de sinceridad, Daniela Celis y Thiago Medina protagonizaron un intercambio directo durante una transmisión en vivo en Luzu TV, donde abordaron las tensiones que surgieron en su relación por las prioridades entre el trabajo y la vida familiar.

La influencer admitió que en algunos momentos priorizó su carrera profesional por sobre su familia. Por su parte, el ex participante de Gran Hermano expresó su descontento por la falta de tiempo que ella le dedicaba, especialmente cuando las hijas de ambos eran muy pequeñas.

Celis le preguntó a Medina: “¿Te molestó en algún momento cuando empecé a trabajar tanto al principio que las bebitas eran muy muy pequeñitas?”.

Thiago respondió con claridad: “No, no me molestó nunca que hayas trabajado, que trabajes, no me molesta. Es más, me gusta que vayas, yo te acompaño siempre. Lo que sí me molesta es que cuando trabajás mucho no tenías tiempo como para salir al cine o reservar algún lugar y venías cansada, pero para tus amigos del trabajo sí ibas todo el tiempo”.

Ante esta acusación, Daniela intentó defenderse señalando que no asistía con tanta frecuencia a esos encuentros sociales, pero Thiago insistió: “Ibas todo, de hecho te invitaron a cenar e ibas, yo te decía vamos al cine, no quería, que reservaba algún restaurante para que vayamos y nunca querías también, pero cuando te invitaron los del trabajo…”.

El ex GH añadió: “No querías, no había tiempo. Pero hacías tiempo para lo del trabajo”. Reconociendo parte de la crítica, la columnista de Luzu admitió: “Eso es cierto. Yo creo que también aprendí un montón de eso, de haber priorizado tanto el trabajo y no la familia”.

Por último, Thiago reflexionó sobre su experiencia como padre y pareja en ese período: “Sí, pero yo estaba todo el tiempo con la bebé y a mí me gustaría, me hubiese gustado ir a jugar a la pelota una o dos veces con los chicos y nada más que hacía eso, porque si no me lo pasaba todo el día adentro. No siento que haya sido injusto, sino que estabas cumpliendo tu rol de que iba a ir a trabajar y eso”.