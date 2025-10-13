La expectativa llegó a su punto máximo para los fanáticos de La Voz Argentina 2025. Este lunes 13 de octubre, en una transmisión especial por Telefe desde las 21.30, se conocerá al ganador de esta nueva edición del popular certamen de canto conducido por Nicolás Occhiato.

Después de la última presentación individual que se realizó el domingo 12, los cuatro finalistas que disputan el título son Alan Lez, Nicolás Behringer, Eugenia Rodríguez y Milagros Amud. Cada uno representa a un coach diferente: Lali Esposito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti, respectivamente.

Las opciones de voto

El público tendrá la palabra definitiva a través del voto, que se puede emitir desde el miércoles anterior por distintos canales. Para votar, los seguidores deben enviar el nombre del participante favorito (ALAN, NICOLÁS, EUGENIA o MILAGROS) al número 9009, ingresar a LaVozArg.ar o escanear el código QR que aparece durante la emisión en Telefe.

Además, existen opciones para votar mediante SMS, Mercado Pago, Token WEB y otros métodos de pago habilitados, facilitando así que todos puedan participar en la definición del certamen.

Los premios para los finalistas son altamente atractivos

El campeón recibirá 70 millones de pesos, un auto 0 km y un contrato con Universal Music. Quien quede en segundo lugar obtendrá 30 millones de pesos, el tercero 15 millones y el cuarto 5 millones de pesos.

La final tendrá una duración aproximada de media hora, justo antes del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Durante este tiempo, cada finalista se presentará en un show junto a su coach, para luego conocer el veredicto del público.

La Voz Argentina 2025: hoy se define el campeón

Finalmente, Nicolás Occhiato anunciará el nombre del ganador y la posición de cada uno dentro de la competencia, cerrando así una edición que mantuvo la atención de miles de espectadores en todo el país.