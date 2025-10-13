“Una lección de liderazgo mundial”: Milei celebró el rol de Trump tras la liberación de rehenes en Israel

El presidente Javier Milei manifestó hoy su reconocimiento hacia Donald Trump por la mediación que posibilitó la liberación de rehenes israelíes cautivos por Hamas, calificando su accionar como “una lección de liderazgo mundial”.

La postura del mandatario argentino se aloja dentro de una estrategia diplomática que busca fortalecer a sus aliados internacionales y proyectar a Argentina como actor activo en temáticas globales de seguridad y libertad.

Elogios medidos: liderazgo, coraje y valores compartidos

Milei usó sus redes oficiales para expresar:

“Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—”.

Agregó que este accionar representa un acto que “devuelve esperanza al mundo” y lo definió como “un aliado, un amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad”.

Los elogios no se producen en el vacío: llegan justo antes de la reunión bilateral que Milei y Trump celebrarán en la Casa Blanca, donde se espera que ambos papeles amplíen su sintonía política y diplomática.

Entre diplomacia y estrategia interna

El respaldo a Trump pone en evidencia un perfil exterior alineado con las potencias occidentales, especialmente con Estados Unidos e Israel, ya presente en la política exterior de Milei.

Históricamente, el actual gobierno ha adoptado una postura firme a favor de Israel: en 2025, durante un discurso ante la Knesset, Milei reafirmó el derecho de Israel a la legítima defensa.

Además, este tipo de declaraciones refuerzan el perfil presidencial en un momento en que el relacionamiento exterior comienza a tener fuerte impacto simbólico, tanto ante audiencias internacionales como frente a un electorado que acompaña con expectativas una política exterior más activa.

Conclusión en clave estratégica

Milei, con su reconocimiento público a Trump, aprovecha un momento de alta repercusión internacional para proyectar a Argentina como un país que no solo opina, sino que participa.

No es un gesto vacío: busca consolidar vínculos y apuntalar una narrativa de soberanía moderna.

El elogio puede leerse como una afirmación simbólica de alianzas, un guiño estratégico en la política internacional y un paso para fortalecer la proyección global del gobierno argentino.