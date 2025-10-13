Este lunes, Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, ambos detenidos en la investigación por el triple crimen narco, volverán a declarar ante el fiscal Adrián Arribas. La jornada judicial se da luego de que Ibáñez modificara su declaración inicial la semana pasada, señalando que las víctimas Lara, Brenda y Morena le robaron droga a su pareja, Alex Roger Ydone Castillo.

Ibáñez, quien ya había declarado en dos oportunidades y forma parte de los arrepentidos del caso, explicó en su última testimonial que las tres víctimas sustrajeron entre 300 y 400 kilos de cocaína a Alex Ydone Castillo. Además, aclaró que el objetivo del ataque no era dañar a las jóvenes, sino presionar a un hombre para obtener información sobre el paradero de la droga.

Ampliación de las declaraciones después de la modificación

El abogado defensor de Ibáñez, Guillermo Endi, confirmó que este lunes solicitarán ampliar su declaración, al igual que Sotacuro, quien fue señalado por la detenida Celeste Magalí Guerrero como uno de los líderes de la organización criminal.

Endi explicó:

“Florencia rectificó parte de lo que había dicho la primera vez. Ella está en una situación: todavía sigue amando a Alex, pero como él la metió en esta situación también tiene bronca y miedo. Y por ese miedo que tenía, en su primera declaración omitió algunas cosas y mintió en otras”.

Sotacuro e Ibáñez declaran en causa narco

Por otro lado, Alex Roger Ydone Castillo cuenta con un pedido de captura internacional emitido por Interpol debido al robo de droga en Perú, lo que dificulta su regreso al país. Su paradero sigue siendo intensamente buscado por las autoridades.

En un hecho separado y violento, una adolescente de 14 años llamada Melody fue asesinada de un disparo en la cabeza durante una pelea en una fiesta clandestina en Bernal Oeste. El trágico suceso se produjo en una vivienda donde varios jóvenes se encontraban reunidos.