Se jugó la 8va fecha del Torneo Prefederal de básquet, primera de la segunda vuelta de la fase regular que ahora tiene dos líderes; Independiente superó a Centro Español de Plottier y lo alcanzó en la cima, seguidos ambos por Pacífico y Perfora, que ganaron de visitante.

La tabla se dividió en dos, cuatro elencos sacaron ventaja del resto de cara a la pelea por la clasificación a semifinales.

El juego destacado de la fecha estuvo en La Caldera, donde Independiente hizo una gran segunda mitad y se quedó con un juego que había sido dominado por la visita en los primeros cuartos 19-28 y 37-43. En el tercero lo dio vuelta por 62-58 y lo cerró de gran forma 85-74.

Por su parte Pacífico se mantiene como tercero, y encara el clásico del próximo fin de semana de la mejor manera. En Roca se impuso a Del Progreso por 71-101, dominando las acciones en los tres primeros cuartos, y sacando la diferencia en los diez finales.

Pacífico está tercero luego de un buen triunfo en Roca

EL cuarto es Perfora, que de a poco va tomando ritmo y subiendo. En Regina se llevó un triunfo clave en un ajustado cotejo. 16-24 el primer cuarto y al descanso arriba 40-49. En el tercero el local lo dio vuelta 62-58, y en el último, el verde fue más que el Albo, con un ajustado78-80.

En el duelo entre colistas, el Deportivo Roca festejó en El Nido. El naranja superó a Biguá 64-61 y volvió al triunfo. El verde no levanta, y está con una racha de 1-7.

Próxima fecha será el viernes, Pacífico recibe a Independiente en el clásico de la capital, Biguá se medirá con Regina, Español recibe a Perfora, mientras que el Deportivo Roca ante Del Progreso animarán el duelo de la ciudad.

Posiciones: Centro Español 15, Independiente 15, Pacífico 14, Perfora 13, At. Regina 10, Del Progreso 10, Deportivo Roca 10, Biguá 9.