Manejaba borracho y chocó contra una camioneta estacionada

Lo que empezó como una noche más de domingo terminó con un fuerte choque en una esquina clave de Cipolletti, cuando un conductor que manejaba completamente borracho terminó incrustado contra una camioneta estacionada. El impacto fue tan violento que el frente de la camioneta KIA quedó destruido y, como si fuera poco, el control de alcoholemia arrojó un resultado lapidario: 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre, en una ciudad donde rige la Ley de Alcohol Cero al volante.

El hecho ocurrió pasadas las 20 del domingo, en la intersección de Naciones Unidas y Panamá, un cruce que suele tener movimiento incluso en horarios nocturnos. Según se informó oficialmente, el conductor de una KIA dominio perdió el control del vehículo y embistió de lleno a una Toyota Hilux de la empresa Oldelval, que estaba estacionada correctamente estacionada.

El conductor fue sometido al test del alcoholemia que marcó 0,83 gramos de alcohol en sangre

Testigos del hecho indicaron que el joven no estaba solo: iba acompañado por una chica y, tras el choque, ambos bajaron visiblemente desorientados. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque los daños materiales fueron considerables: el auto terminó con el frente destrozado, mientras que la camioneta presentó el paragolpes doblado y otros daños menores.

Al lugar llegaron móviles de la Comisaría 24° y agentes de Tránsito Municipal, quienes procedieron a realizar el test de alcoholemia. El conductor de 33 años, domiciliado en el barrio Nuevo Ferri, manejaba con 0.83 gramos de alcohol en sangre, confirmaron fuentes municipales. Por ese motivo, el vehículo fue inmediatamente secuestrado.