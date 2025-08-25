Bad Bunny se encuentra realizando una serie de conciertos en Puerto Rico, su ciudad natal, que se destacan por la presencia de artistas invitados y una puesta en escena impactante.

En uno de sus recientes shows, el cantante sorprendió a la cantante mexicana Belinda, quien formaba parte de la audiencia VIP, al dedicarle un tema durante la interpretación de "Perro Negro".

Bad Bunny en Puerto Rico y su momento picante con Belinda.

El puertorriqueño se acercó al área donde estaba Belinda y, frente a ella, entonó parte de la letra que la menciona explícitamente: “Tú tiene' cara que tiene' la pussy linda. Que lo' dejas loco', enchulao', como Belinda. Menéame la' chapa' hasta que me rinda. Un hijo en la disco, vo'a dejarte encinta”.

Mientras la canción avanzaba, los músicos acompañaron con movimientos sensuales y cercanos, lo que hizo que el público estallara en gritos y aplausos, celebrando este inesperado crossover entre ambos artistas.