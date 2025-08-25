¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 26 de Agosto, Neuquén, Argentina
Bad Bunny y Belinda en Puerto Rico

Bad Bunny le dedicó una canción a Belinda y vivieron un momento picante en un concierto en Puerto Rico

Durante uno de sus shows en su ciudad natal, Bad Bunny sorprendió a la cantante mexicana Belinda con una dedicatoria en vivo que generó gran entusiasmo entre el público presente.

Por Redacción

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 10:58
Bad Bunny en Puerto Rico y su momento picante con Belinda.

Bad Bunny se encuentra realizando una serie de conciertos en Puerto Rico, su ciudad natal, que se destacan por la presencia de artistas invitados y una puesta en escena impactante.

En uno de sus recientes shows, el cantante sorprendió a la cantante mexicana Belinda, quien formaba parte de la audiencia VIP, al dedicarle un tema durante la interpretación de "Perro Negro".

El puertorriqueño se acercó al área donde estaba Belinda y, frente a ella, entonó parte de la letra que la menciona explícitamente: “Tú tiene' cara que tiene' la pussy linda. Que lo' dejas loco', enchulao', como Belinda. Menéame la' chapa' hasta que me rinda. Un hijo en la disco, vo'a dejarte encinta”.

Mientras la canción avanzaba, los músicos acompañaron con movimientos sensuales y cercanos, lo que hizo que el público estallara en gritos y aplausos, celebrando este inesperado crossover entre ambos artistas.

