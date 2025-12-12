Alemania identificó dos ciberoperaciones rusas para perturbar la seguridad aérea e interferir en las elecciones generales de febrero, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores, que convocó al embajador ruso en Berlín. Un portavoz del ente atribuyó al colectivo ruso APT28 un "ciberataque contra la seguridad aérea alemana en agosto de 2024" y aseguró que "Rusia buscó influenciar y desestabilizar las elecciones federales más recientes a través de la campaña Storm 1516".

Desde la invasión rusa de Ucrania, los países europeos acusan a Rusia de librar una guerra "híbrida" contra ellos, es decir una combinación de actos que puede incluir sabotajes y campañas de desinformación.

"El objetivo de estos ciberataques y desinformación rusos es claro: dividir la sociedad, sembrar desconfianza, provocar el rechazo y debilitar la confianza en las instituciones democráticas", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

También dijo que Berlín "tomará una serie de contramedidas para hacer pagar a Rusia por sus acciones híbridas, en estrecha coordinación con socios europeos". Asimismo, los desplazamientos transfronterizos de diplomáticos rusos en el espacio Schengen serán controlados a partir de enero, con el fin de "minimizar los riesgos en materia de inteligencia", indicó el portavoz.

En los últimos meses, Alemania también ha llamado a la movilización para reforzar su defensa antidrones para responder a las múltiples incursiones en sitios estratégicos de las que sospecha Rusia es responsable.

Alemania es el segundo país que más ayuda ha proporcionado a Ucrania para que haga frente a la invasión rusa, lanzada por Vladimir Putin en febrero de 2022.

Fuentes: afp/dpa/ap