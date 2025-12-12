Se sabe que el fanatismo por Lionel Messi no conoce de límites, y en estos días India dio un paso adelante en cuanto a muestras de cariño para con el astro, con un gesto aún mayor en tamaño que los que se le hayan realizado hasta el momento en Argentina: prepara una estatua de 21 metros con su imagen, en la que 45 personas trabajan contra reloj desde hace meses para llegar a inaugurarla el sábado.

El mismo ídolo de la Selección será el encargado de descubrir la obra, del que hasta ahora solo se conocieron imágenes con el rostro cubierto pero que permiten adivinar su tenor. Junto a sus compañeros Rodrigo De Paul y Luis Suárez, el rosarino encarará desde este fin de semana la gira denominada GOAT Tour. La primera parada será en Calcuta junto a la escultura, y luego el periplo, confirmado tras la consagración de Inter Miami como campeón de la MLS, continuará por las ciudades de Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.

La colosal estatua construida en hierro y fibra de vidrio con la dirección del artista Monti Paul, con el líder albiceleste levantando la copa del mundo con su mano derecha, no será la única imagen presente en el lugar. También habrá una fan zone llamada Hola Messi, con una imagen a tamaño real del rosarino sentado en un trono, y un gran mural alusivo.

Si bien la escultura principal será presentada en un estadio, luego quedará en la misma calle que también alberga una estatua de Diego Maradona, otro argentino idolatrado en el país asiático. En su momento, esa imagen de bronce supo ser objeto de críticas y memes por el discutible parecido con el genio de Fiorito.

Luego, en su paso por Hyderabad, Messi participará en la GOAT Cup en el estadio Internacional Rajiv Gandhi, donde se celebrará un partido de famosos en formato siete contra siete y un concierto en su honor. También, se entrevistará con el primer ministro indio Narendra Modi y participará de un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva por sus recientes victorias en torneos europeos como la Gothia Cup, Dana Cup y Norway Cup.

Esta será la segunda visita de Leo a India y se espera un furor multitudinario por su figura. Anteriormente, había pisado el país en 2011 con la Selección, para jugar un amistoso frente a Venezuela.