En medio del éxito global de 'En el barro', el spin-off de la reconocida serie 'El Marginal', surgió una fuerte controversia entre dos de sus protagonistas. Nacho Sureda, conocido por su papel de “Pantera”, lanzó duras críticas contra Juan Minujín, su compañero de elenco, en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen.

Desde su estreno a mediados de agosto, 'En el barro' se posicionó entre las diez series más vistas en Netflix a nivel mundial, consolidándose no solo por su trama ambientada en la cárcel femenina “La Quebrada”, sino también por generar debates fuera de la pantalla.

Sureda mandó al barro a Minujín

Sureda apuntó directamente contra Minujín, cuestionando su participación en esta nueva temporada: “A mí la serie 'En el barro' me gustó y me gustó que llamen a Gerardo Romano, pero lo único que me pareció innecesario es la aparición de Juan Minujín, lo de Minugil estuvo de más, yo le digo así”, afirmó con contundencia.

Recordó además un incómodo episodio ocurrido durante la entrega de los premios Martín Fierro: “Le estiré la mano para saludarlo y me metió un corte de rostro y ni me dio la mano. Se tomó el palo, tipo Maradona. Me sorprendió porque yo tenía la mejor y después entendí lo que le pasaba y ahí me quedó una espina”.

El actor también se refirió al ego de Minujín, señalando que el éxito de otros personajes, como el de Nicolás Furtado, pudo haber generado celos: “El personaje que más pegó fue el de Nicolás Furtado. Le debe haber jodido eso y después cuando la pegó mi personaje y le robó protagonismo tampoco le gustó. Yo creo que tiene que ver con algo de eso”.

Nacho Sureda lanzó duras críticas contra Juan Minujín.

Sureda destacó que mientras Minujín se desempeñó como productor asociado en las temporadas cuarta y quinta de 'El Marginal', él no fue convocado para esos proyectos. “Son cabos que uno va atando. No todos gestionan de la misma manera el ego y esos temas. Que vaya a terapia a resolver sus cosas”, sostuvo.

No dudó en calificar a Minujín como “un inseguro” y recordó una declaración del actor en una entrevista con Verónica Lozano, donde confesó odiar a los perros, comentario que Sureda utilizó para dudar de su personalidad. Además, cuestionó su autenticidad al afirmar: “La juega de nacional y popular y salió a defender a la señora cuando la condenaron. Dale no te cree nadie que sos nacional y popular”.

En un cierre cargado de ironía, Sureda propuso la idea de un spin-off centrado en su personaje Pantera, donde invitó a Minujín para protagonizar una pelea entre sus personajes y así “sacarse las ganas”, finalizando con un comentario jocoso sobre un encuentro en la ducha.