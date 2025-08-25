Netflix se prepara para otro combate de boxeo mega lucrativo

Jake Paul volverá al ring el 14 de noviembre en el State Farm Arena de Atlanta para enfrentar a Gervonta Davis, actual campeón mundial de la WBA y figura invicta con récord de 30-0-1 y 28 nocauts. El cruce será transmitido en directo y promete captar la atención global.

Paul, con marca de 12-1 y 7 nocauts llega al duelo tras derrotar por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. en junio. El año pasado protagonizó junto a Mike Tyson el combate más visto en streaming, con 108 millones de espectadores, un éxito que lo catapultó al ranking de peso crucero de la WBA en el puesto número 14.

El festival estará organizado por Most Valuable Promotions, la promotora de Paul, responsable también de su histórico choque con Tyson y de la trilogía entre Katie Taylor y Amanda Serrano, cuya última pelea generó más de seis millones de visualizaciones en todo el mundo.

El calendario del boxeo suma así otra cita estelar, que se complementa con el enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, programado para el 13 de septiembre en Las Vegas. Ese combate será transmitido en directo por Netflix, en disputa del título indiscutido de peso supermediano.