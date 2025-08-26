Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna luego de que lo acusó de estar “loco”

En los últimos días, Flor Vigna sorprendió días atrás al hablar nuevamente de su relación con Luciano Castro. En diálogo con Puro Show (eltrece), la artista reveló que el actor volvió a llamarla un año después de su separación y no dudó en dejar frases picantes. “Luciano me llamó, pero yo no voy a ir contando toda la situación. Está re loco, re loco… Pero allá él”, comentó. Ahora, tras estos dichos polémicos, el actor y su pareja salieron a responder.

Aunque se mostró prudente a la hora de dar detalles, Flor Vigna dejó en claro que su balance no fue positivo: “No te voy a contar todo, pero lo que sí voy a decir es que la pasé recontra mal y después me di cuenta de que todo sirve para aprender en esta vida”. Y cerró el tema con ironía: “La conversación fue en buenos términos, porque yo siempre tengo buenos términos, pero está loco, ayúdenlo”.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y la respuesta llegó rápido. Luciano Castro fue abordado por Intrusos (América) y, lejos de subir el tono, optó por la cautela. “Cada uno puede decir lo que quiera. No tengo nada que decirte realmente”, afirmó, quitándole dramatismo al comentario de su expareja.

En la misma línea, Griselda Siciliani también dio su visión, evitando entrar en una guerra mediática: “Yo no hablo de la intimidad de nadie. Ni de la mía, ni la de otras personas. Y esas cosas son cuestiones de la intimidad. Está todo bien que otros quieran hablar de la intimidad, está bastante de moda, pero a mí no me gusta”.

Luciano Castro insistió en esa postura de respeto: “Cada uno puede decir lo que quiera. Yo por lo menos no hablo de la intimidad de nadie y no lo hago nunca. Obviamente que lo que no me gusta es que se metan con Griselda ni con nadie que yo quiero. Pero después, cada uno puede decir lo que quiere”.

El cronista del ciclo recordó los dichos anteriores de otras exparejas, y en ese momento Griselda Siciliani fue contundente: “Respetemos lo que dice cada mujer. Si una mujer dice que vivió infiernos, respetemos lo que dice. Seguramente los vivió. Esa es mi opinión. Perdón que estés vos acá. Si ella dice eso, por algo será. Digo, respetemos eso y listo. Después cada uno habla de lo que quiere”.