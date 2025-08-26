Yanina Latorre atacó a Charlotte Caniggia y Mariana Nannis muy caliente: “Tu mamá es una…”

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y la familia Caniggia sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez, la conductora de América TV salió al cruce de Charlotte Caniggia y de su madre, Mariana Nannis, luego de que la mediática asegurara que la panelista siempre envidió a su mamá por haberle ganado una tapa de revista.

En una entrevista con Puro Show (eltrece), Charlotte Caniggia deslizó que Yanina Latorre “odia” a Mariana Nannis desde hace años porque la esposa de Claudio Paul Caniggia se habría quedado con una portada que, según ella, le habían prometido a la mujer de Diego Latorre. Esa declaración encendió la polémica y no tardó en recibir una respuesta.

En Sálvese Quien Pueda (América TV), la conductora recogió el guante y le habló directo a la melliza y a su madre. Primero, aclaró que con Charlotte no tiene problemas: “La piba me cae bien”, dijo. Pero acto seguido, apuntó contra Mariana Nannis con una frase lapidaria: “Tu vieja es una hueca”.

La periodista fue más allá y desmintió completamente la supuesta pelea por la revista: “Nunca pedí ni negocié una tapa, no lo hago hoy. En esa época era simplemente la rubia de Belgrano, la mujer de Diego Latorre”. De este modo, intentó despegarse de la versión que instaló Charlotte.

Después, la artillería pesada estuvo dirigida a la exesposa de Claudio Paul Caniggia. “Lo único que tiene para mostrar tu mamá son fotos de ropa vieja y cosas caras que le quedaron. Yo soy mucho más que una cuenta de banco o una cartera de marca”, lanzó Yanina Latorre, defendiendo su trayectoria en los medios frente a la figura de Mariana Nannis.

Pero no se quedó ahí. Con su estilo filoso, la conductora volvió a enfatizar en que ella atraviesa por un fuerte problema económico: “Tu mamá es camarera en Marbella, que no está mal. Lo niega, se esconde y está ofendida conmigo por eso. Cuando Diego y Claudio jugaban, Mariana se bañaba en agua mineral y se reía de los pobres. Si Caniggia jugaba en Boca, ella festejaba los goles de River. Era una gran provocadora”.

En el tramo final de su descargo, Yanina Latorre comparó su vida profesional con la de la madre de Charlotte Caniggia. “¿Qué envidio de tu mamá? ¿Que se casó con un tipo que tenía plata? Me encanta mi vida, mi trayectoria y no necesito una tapa de revista para ser alguien”, remató. Y cerró con un golpe directo: “Mariana nos dejó a las mujeres de los futbolistas como si fuéramos estúpidas y huecas a las que solo les importa la plata”.