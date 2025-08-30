Se destapó quien es el hombre que separó a Gimena Accardi y Nico Vázquez

El mundo del espectáculo volvió a quedar en shock tras la revelación de un detalle inesperado sobre la ruptura de una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, quienes supieron construir una sólida relación a lo largo de los años, se vieron envueltos en versiones cruzadas después de que en LAM (América TV) se mencionara la identidad de un joven que habría tenido un rol clave en la historia.

El encargado de dar la primicia fue Pepe Ochoa, quien aseguró que el tercero en discordia se llama Ulises. Lo llamativo del caso es que, según explicó, la relación entre Gimena Accardi y este joven se habría dado cuando la pareja ya estaba distanciada, por lo que no habría sido la causa directa de la separación. Aun así, el dato encendió la polémica.

De acuerdo con lo relatado en el programa, Ulises tiene apenas 20 años, es deportista y proviene de una familia con una buena posición económica. La manera en que se conoció con Gimena Accardi también resulta de película: habrían coincidido en un vuelo a España y, tras una conversación casual, intercambiaron miradas y gestos de complicidad que luego derivaron en encuentros posteriores.

Las versiones apuntan a que, durante ese viaje, Gimena Accardi fue quien dio el primer paso y le pidió al joven que le escribiera. Al principio, Ulises se mostró dubitativo, pero finalmente aceptó y ese fue el inicio de lo que más tarde se transformaría en dos encuentros privados. Este detalle, hasta ahora desconocido, alimentó las dudas en el entorno de Nicolás Vázquez.

Lo que generó mayor revuelo fue la contradicción entre lo que Gimena Accardi había declarado en una entrevista en OLGA y lo que finalmente salió a la luz. Ella había hecho referencia a un “random”, alguien sin importancia, pero según los periodistas de espectáculos, ese “random” no era otro que Ulises.

La revelación impactó de lleno en el círculo íntimo del actor. Para muchos, no se trataba solo de un tema de fechas o de si la relación estaba terminada, sino del modo en que la actriz había decidido contar su versión. Esa diferencia de relatos habría sido determinante en el desenlace.

Con el correr de las horas, la historia tomó más fuerza. Ángel de Brito, conductor de LAM, respaldó la versión con información concreta y un nombre propio, lo que dejó a Gimena Accardi sin margen de desmentida. La presión mediática la obligó a dar explicaciones.

De esta manera, lo que parecía un simple rumor terminó confirmándose en televisión abierta. La aparición de Ulises en el relato cambió el eje de la separación y dejó en evidencia que, detrás de las versiones oficiales, existía una verdad que los protagonistas habían preferido mantener en silencio.