Inesperado: qué dijo Sebastián Graviotto luego de que Juana Reppetto confirmara que esperan un bebé

La noticia del embarazo de Juana Repetto sorprendió a todos sus seguidores, especialmente porque llega tan solo unos meses después de que anunciara su separación de Sebastián Graviotto. Tras siete años de relación y con una familia ensamblada de por medio, la actriz había dado por cerrada la posibilidad de reconciliación. Sin embargo, la confirmación de que espera su tercer hijo volvió a poner a su ex en el centro de la escena.

En abril de este año, Juana Repetto contó que la pareja había decidido tomar caminos diferentes. Aseguró que la prioridad seguían siendo los niños y que mantendrían una relación cordial por ellos. Pese a esas declaraciones conciliadoras, pronto aparecieron señales de tensión. A través de sus redes, Juana dejó entrever que las dificultades para congeniar las dinámicas familiares fueron un punto clave en la ruptura.

El anuncio de un nuevo embarazo reavivó las especulaciones. Los seguidores de la actriz comenzaron a preguntarse si Sebastián Graviotto era el padre del bebé, lo que lo obligó, de manera indirecta, a quedar bajo la lupa mediática. Muchos esperaban una aclaración inmediata, pero él eligió otro camino.

En lugar de hablar directamente del tema, el ex participante de Gran Hermano compartió imágenes de su presente: algunos momentos relajados en medio de un viaje de trabajo. Sebastián Graviotto, que se dedica a la enseñanza del snowboarding, suele pasar gran parte del año fuera del país, en destinos con nieve. Su estilo de vida itinerante, de alguna manera, lo ayuda a mantener distancia de las polémicas que lo rodean.

La periodista Fernanda Iglesias sumó más leña al fuego al asegurar en Puro Show que el futuro hijo de Juana Repetto sería de Sebastián Graviotto. Según comentó, la relación entre ellos tuvo idas y vueltas después de la separación, lo que reforzaría esa versión. No obstante, el instructor decidió no confirmarlo ni desmentirlo públicamente.

Este silencio no sorprende si se tiene en cuenta su historial. Pese a tener una familia mediática —es sobrino de Guido y Silvia Süller—, Sebastián siempre buscó mantener un bajo perfil. Ni siquiera su paso por la televisión lo hizo cambiar de postura respecto a su vida privada.

Por ahora, Juana Repetto continúa compartiendo con entusiasmo los avances de su embarazo, mientras que él elige expresarse a su manera: mostrando su rutina, sus viajes y su pasión por la nieve.

La historia seguramente tendrá nuevos capítulos. Con el correr de las semanas, los protagonistas deberán aclarar cómo será el vínculo en esta nueva etapa, ya que la llegada de un hijo vuelve a unirlos de manera inevitable.

