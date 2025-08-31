La impactante respuesta de Dai Fernández sobre la posibilidad de iniciar una relación con Nico Vázquez

Dai Fernández atraviesa un momento de cambios importantes en su vida personal. Semanas después de confirmar la separación de Gonzalo Gerber, la actriz volvió a hablar públicamente y enfrentó de lleno los rumores que la vinculaban con Nico Vázquez tras su comentada ruptura con Gimena Accardi. Las versiones la habían señalado como tercera en discordia, algo que decidió aclarar con firmeza.

La intérprete de Rocky fue entrevistada en SQP (América TV), donde repasó tanto el final de su historia de siete años con el bailarín como el impacto que generaron los trascendidos en torno a su cercanía con el protagonista de la obra. Con naturalidad, explicó que su prioridad hoy pasa por reenfocarse en el trabajo y dejar de lado la exposición.

“La verdad es que estoy tratando de volver el foco a mi trabajo, a disfrutar lo que estoy haciendo. Me costó mucho llegar hasta acá, y trato de enfocarme en eso y no en el lado B de esa exposición”, aseguró en el programa, subrayando que los comentarios sobre su vida privada no la desestabilizan tanto como antes.

Respecto a su ex pareja, la actriz fue clara en destacar el vínculo de cariño que los sigue uniendo. “Está todo bien con Gonza, nos queremos mucho. Estuvimos siete años, fue una relación hermosa. Nos quedamos con eso. No es necesario salir a aclarar nada: nuestra familia y amigos cuidando a todos”, afirmó, quitando dramatismo a la ruptura.

Dai Fernández también reconoció que la decisión de separarse no se debió a un único factor, sino a un proceso que venía desde hace tiempo. “Las cosas estaban mal desde antes, esta fue una circunstancia más. Estamos acostumbrados; él también lo vivió en otros momentos”, señaló, en alusión a la complejidad natural que suelen tener las relaciones largas.

En cuanto a los rumores que la involucraban sentimentalmente con Nico Vázquez, Dai Fernández fue categórica en marcar que su relación con él se sostiene en la amistad y el compañerismo dentro de la obra. “Somos muy amigos. Es entendible, pero trato de despejar esas ideas que no son ciertas. Nos queremos mucho; él me acompañó mucho durante este proceso que no es fácil, es un duelo”, remarcó.

Con esta respuesta, la actriz no solo despejó las versiones de romance, sino que además mostró un costado más íntimo de su presente. Mientras atraviesa el duelo por la separación y se apoya en sus afectos más cercanos, Dai Fernández dejó claro que su mirada está puesta en los desafíos profesionales y en continuar construyendo su carrera artística.