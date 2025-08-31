Las contundentes pruebas de que Shakira y Antonito de la Rúa están otra vez juntos

Las redes sociales estallaron con un rumor inesperado: Shakira y Antonito de la Rúa podrían estar nuevamente cerca. Los rumores se desataron en las últimas horas cuando comenzaron a viralizarse imágenes de la ex pareja nuevamente compartiendo momentos juntos. Entre la nostalgia y algunos gestos compartidos alcanzaron para que los fanáticos empezaran a reconstruir la idea de un posible acercamiento a casi 15 años de su separación.

La primera señal llegó desde San Diego. Durante un evento en el estadio Petco Park, la cantante y su expareja fueron captados en los pasillos de un palco. No había prensa convocada ni intención aparente de disimular. La imagen se viralizó en minutos y se convirtió en el combustible perfecto para reavivar especulaciones sobre un reencuentro sentimental.

El detalle que más sorprendió fue la compañía: en ese mismo encuentro estuvieron presentes los hijos de ambos. El hecho demostrarse en un ámbito público y con un entorno familiar hizo que muchos interpretaran la escena como un gesto de confianza. Para gran parte de sus seguidores, aquella postal difícilmente pueda considerarse un simple cruce casual.

Peso eso no fue todo, ya que pocos días después, el tema volvió a instalarse a partir de la propia Shakira. En medio de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, decidió sumar al repertorio la canción “Días de Enero”. Se trata de un tema compuesto en su momento para Antonito, y recuperarlo ahora fue leído como un guiño directo a esa historia compartida.

El contraste fue evidente: mientras las redes ardían con teorías y comentarios, ninguno de los protagonistas eligió hablar públicamente. El silencio de Shakira y Antonito de la Rúa se interpretó como una estrategia, o bien como una forma de no alimentar aún más la exposición. Lo concreto es que, con solo mostrarse juntos, dejaron abierta la puerta a todo tipo de lecturas.

Vale recordar que Shakira y Antonito de la Rúa construyeron una de las relaciones más recordadas de comienzos de siglo, hasta que en 2010 decidieron tomar caminos separados. Hoy, 15 años más tarde, las señales que comparten vuelven a reunirlos en la memoria colectiva y la pregunta que flota es si se trata de simples rumores o si hay grandes posibilidades de que se concrete el retorno amoroso.