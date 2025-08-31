Así fue el emotivo reencuentro de la China Suárez con sus hijos: cómo reaccionó Mauro Icardi

Después de varios días de distancia, la China Suárez volvió a abrazar a sus hijos en Turquía y decidió mostrar parte de ese emotivo reencuentro en redes sociales. Rufina, Magnolia y Amancio viajaron hasta Estambul para reencontrarse con su madre y, en ese contexto, también quedó expuesta la cercanía que el más pequeño de la familia mantiene con Mauro Icardi.

El reencuentro no pasó desapercibido para los seguidores de la actriz. En un collage de imágenes y videos publicado en Instagram, la China Suárez dejó ver cómo los chicos disfrutaron de actividades compartidas con ella y con el futbolista del Galatasaray, que acaba de reincorporarse al plantel después de una recuperación prolongada por la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas.

Entre las postales familiares, llamó especialmente la atención el vínculo entre Amancio y Mauro Icardi. En las grabaciones se pudo ver al niño demostrando cariño, dándole besos y jugando con él en distintos momentos. La complicidad entre ambos y la naturalidad con la que se mostraron evidenció que la relación entre ellosva más allá de la convivencia y refleja un lazo afectivo cada vez más fuerte y que se creó en muy poco tiempo.

La propia actriz acompañó la publicación con un mensaje breve pero lleno de ternura. “Mis cositas lindas”, escribió junto a dos corazones, uno de ellos atravesado por una flecha. Con esas palabras, Eugenia dejó en claro la alegría que le provoca no solo estar otra vez con sus hijos, sino también compartir esa dinámica en familia junto al delantero argentino.

No es la primera vez que la artista comparte escenas donde sus hijos interactúan con Icardi, pero en esta ocasión el protagonismo de Amancio fue evidente. El pequeño, fruto de la relación de Suárez con Benjamín Vicuña, encontró en Mauro una figura de confianza, y esa conexión quedó registrada en el material que la actriz eligió mostrar a su millón de seguidores. Sobretodo para terminar de desterrar los rumores que se intentaron instalar de una mala versión entre los pequeños y el nuevo novio de su madre.

Desde Turquía, donde se encuentra instalada por la carrera deportiva de Icardi, la China Suárez optó por exponer un costado más íntimo y alejado de la polémica. Viajes, risas y juegos familiares fueron parte del álbum que compartió, dejando ver que, más allá de los rumores, su vida cotidiana está marcada por gestos sencillos y un entorno cuidado para sus hijos.

De esta manera, el posteo funcionó como algo más que un recuerdo familiar: fue también una confirmación del lugar que Mauro Icardi ocupa dentro de la rutina de los niños, en especial en la vida de Amancio. Con un presente profesional exigente y un entorno personal cada vez más consolidado, el delantero suma un rol que lo acerca de lleno al núcleo familiar de la actriz.