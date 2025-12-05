Personal de la Comisaría 20 de Neuquén llevó adelante este viernes un allanamiento en una vivienda ubicada en las calles Maíz y La Vid, a raíz de una investigación por “robo simple”. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo de la fiscal Soledad Rangone, y derivó en dos sujetos demorados y se secuestraron 18 plantas de cannabis sativa.

La pesquisa, desarrollada por la Brigada de Investigaciones, permitió ubicar el domicilio en la capital neuquina y avanzar sobre la identificación de los presuntos responsables de un robo. Con la orden judicial correspondiente, el operativo se concretó este viernes por la mañana, con la colaboración de las brigadas de las comisarías 1° y 7°, junto al Departamento de Seguridad Metropolitana.

Como resultado, fueron demorados un hombre de 36 años y una mujer de 31. Durante el procedimiento se convocó al Departamento Antinarcóticos, que detectó y secuestró 18 plantas de cannabis sativa, con alturas de entre 50 centímetros y un metro. Ante este hallazgo, se notificó la presunta infracción a la Ley Federal 23.737. Tanto los elementos incautados como las personas demoradas quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.