El estallido mediático se desató en plena vorágine post gala cuando Sofía “La Reini” Gonet quedó inesperadamente ubicada en el centro del huracán. Todo comenzó cuando un comentario en X la vinculó con Nico Occhiato en supuestos coqueteos durante la noche de los Personajes del Año. El señalamiento, lejos de pasar desapercibido, prendió fuego las redes y abrió una cadena de especulaciones.

El mensaje que encendió la mecha provino de la cuenta de humor Nerea, que lanzó una teoría sobre quién habría sido la mujer que llamó la atención en el evento. Al mencionarla junto a Laurita Fernández, el nombre de La Reini quedó automáticamente instalado en la conversación digital, generando una ola de reacciones que se multiplicaron en minutos.

Frente a la repercusión inesperada, Sofía Gonet decidió romper el silencio de la manera más tajante posible. Con un comentario cargado de ironía y contundencia, aseguró que Nico Occhiato “le calienta menos que un filete de merluza hervido” y remató aclarando que ni siquiera lo había visto en la gala. Su respuesta no solo frenó versiones, sino que también se volvió viral.

La reacción de los usuarios no tardó en llegar. Entre bromas, críticas y recuerdos de antiguos romances, el nombre de La Reini volvió a ser tendencia. Algunos consideraron exagerada su respuesta, mientras otros celebraron su sinceridad. Lo cierto es que su frase marcó uno de los momentos más comentados del día en redes.

Mientras tanto, el tema daba un giro inesperado cuando Flor Jazmín Peña salió a hablar luego de que se mencionara que Laurita Fernández y Wanda Nara habrían coqueteado con Nico Occhiato en la gala. La bailarina, pareja del conductor, aclaró que todo surgió de un chiste captado en una historia de Yanina Latorre.

Flor Jazmín fue contundente en Desayuno Americano: aseguró que no acusó a ninguna mujer y remarcó que tanto Laurita Fernández como Wanda Nara no tuvieron nada que ver. Incluso explicó que con Laurita se saludaron con la mejor onda y que a Wanda ni siquiera llegó a cruzarla durante el evento.

Otro nombre que entró en escena fue el de Julieta Poggio, señalada por Mariana Brey como la famosa que habría estado demasiado cerca de Occhiato. La situación la angustió al punto de hacerla llorar, y fue entonces cuando Flor Jazmín decidió escribirle para aclarar que no había ninguna acusación de su parte y reafirmar la buena relación que mantienen.

Con cada intervención, el escándalo suma nuevos matices y revela que, detrás de los rumores, los protagonistas buscan cerrar el tema. Sin embargo, en redes sociales, la novela lejos está de apagarse y sigue alimentando debates y teorías entre los usuarios.