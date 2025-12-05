En las últimas horas, MasterChef Celebrity volvió a estar en el centro de la conversación pública, pero no precisamente por las habilidades culinarias de sus participantes. Esta vez, un grosero error de edición durante el programa que conduce Wanda Nara generó desconcierto entre los televidentes y abrió un debate sobre la transparencia del ciclo. Lo sucedido tomó tal dimensión que fue analizado con detalle en Intrusos, donde Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no pasaron por alto la falla.

Todo comenzó en una devolución dirigida al plato del Chino Leunis, instancia que debía transcurrir de manera habitual. Sin embargo, algo llamó la atención del público: mientras el participante recibía la crítica del jurado, en segundo plano aparecieron inesperadamente Evangelina Anderson y Maxi López, quienes no debían estar presentes en esa etapa del episodio. La imagen descolocó a los seguidores, que rápidamente llevaron el tema a las redes.

Desde Intrusos, Pallares introdujo el tema con dureza, remarcando que lo emitido “no era inteligencia artificial” y que había salido al aire en “el canal número uno del país, en el programa más visto de la TV argentina”. Su análisis abrió la puerta a una revisión detallada del material, permitiendo detectar lo que parecía ser un insert colocado fuera de contexto.

A partir de allí, Lussich tomó la palabra para explicar que este tipo de ediciones son habituales: se pide a los protagonistas que se muevan o cambien de posición para cubrir cortes internos. Pero esta vez, aclaró, “pusieron una imagen vieja, un día en el que estaban Maxi López y Evangelina Anderson, y quedó al aire”.

La sorpresa no tardó en replicarse entre los televidentes, que comenzaron a publicar capturas y comentarios que mostraban su incredulidad. Para muchos, lo ocurrido excedió un simple error técnico y dejó en evidencia la manipulación que existe detrás de la edición del reality gastronómico.

Pallares reforzó esta idea al remarcar lo extraño que resultaba ver a figuras que no formaban parte del episodio. Agregó que la curiosidad del público se potenció al identificar la falla, lo que provocó una ola de mensajes que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El cierre del comentario llegó de la mano de Lussich, quien fue tajante al afirmar que esta “perla” audiovisual deja en evidencia que como espectadores “hacen lo que quieren con vos”. Para el conductor, el descuido demuestra la capacidad que tiene la edición para influir en la percepción del público.

Lo cierto es que el episodio dejó una mancha en la prolijidad habitual de MasterChef Celebrity. Aunque puede tratarse de un error aislado, abrió espacio para cuestionamientos sobre qué otras intervenciones podrían pasar inadvertidas en un formato donde cada detalle importa.