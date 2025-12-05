Vialidad Neuquén renovó su flota con siete equipos de última generación

El Gobierno del Neuquén incorporó nuevos equipos viales para reforzar el histórico plan de asfalto que impulsa en todo el territorio provincial. Este viernes, ingresaron a la sede central de Vialidad Provincial, en Zapala, siete máquinas de última generación destinadas al mantenimiento y mejora de la red vial provincial.

La adquisición incluye dos compactadores de suelo, un compactador neumático, dos cargadoras frontales y un compresor de aire de alto rendimiento. También se suma una terminadora de asfalto Vögele S160-3, de origen alemán, que permitirá mayor precisión y eficiencia en la colocación de mezclas asfálticas, elevando la calidad de las obras pavimentadas.

Durante el acto oficial, el gobernador Rolando Figueroa agradeció a los trabajadores de Vialidad por su compromiso y anunció que Néstor Fuentes será el nuevo delegado de la región Alto Neuquén, en reemplazo de Gustavo Coatz, recientemente designado secretario del Interior del gabinete provincial.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, también participó del acto y destacó que la provincia construye “una cantidad de kilómetros de rutas que nunca antes se había hecho”, gracias a la decisión política del Ejecutivo y el trabajo conjunto de todos los sectores involucrados.

El presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch, señaló que los nuevos equipos permitirán avanzar con obras realizadas por administración, como la Ruta Provincial 21 hacia El Huecú, la vía que conduce a Los Catutos y la Ruta 61 hacia el lago Huechulafquen, optimizando tiempos y aumentando la productividad.

La inversión para esta nueva incorporación fue de $1.572 millones, y se suma a los más de $8.400 millones ya ejecutados desde el inicio de la gestión. Esto permitió renovar una flota que tenía el 40% del parque obsoleto, y retomar obras claves como la RP 39 (Andacollo–Huinganco), RP 23 (Aluminé–Rahue), RP 46, RP 21 y la RP 43, afectada por un derrumbe en Chos Malal.