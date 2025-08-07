Se filtró quién es el nuevo novio de Laurita Fernández: “Él es…”

A menos de dos meses de haber terminado su relación con Peluca Brusca, Laurita Fernández vuelve a ser noticia por su vida amorosa. La reconocida actriz y conductora estaría iniciando un nuevo romance con un hombre completamente ajeno al mundo del espectáculo. La primicia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo “Mitre Live”.

Durante la emisión del programa que se transmite por las redes sociales de Radio Mitre, Juan Etchegoyen sorprendió a su audiencia con detalles sobre este incipiente vínculo. “Es una relación que va a dar que hablar, sobre todo porque él no es conocido y ella es una figura muy popular en la televisión argentina”, señaló el conductor.

Según trascendió, el nuevo galán de Laurita Fernández se llama Adolfo Martínez, aunque en su entorno lo conocen como “Lolo”. Se desempeña como rugbier, surfer, licenciado en educación física y también trabaja como personal trainer. Todo indica que su camino se cruzó con el de Laurita en una noche porteña, y desde entonces no dejaron de hablar.

El encuentro inicial habría tenido lugar en un boliche de la Ciudad de Buenos Aires. La pareja evitó mostrarse junta en público y, según se supo, implementaron una estrategia para no ser fotografiados: llegaron por separado, y una vez dentro del lugar, un grupo de amigas de Laurita Fernández actuó como intermediarias entre ambos.

La discreción fue clave para mantener el secreto. Incluso, durante la noche, comenzaron a comunicarse a través de mensajes privados en Instagram. De acuerdo al relato de Juan Etchegoyen, luego del boliche ambos se dirigieron al departamento de Lolo, ubicado en Capital Federal.

Aparentemente, ya se habrían visto al menos dos veces más desde aquel primer contacto. Además, Laurita Fernández comenzó a seguir las cuentas profesional y personal de Adolfo Martínez, lo que confirmaría la continuidad del vínculo. Este pequeño gesto en redes no pasó desapercibido para los seguidores más atentos.

Si bien no se habla de una relación formal, desde el entorno de él aseguran que están conociéndose con entusiasmo y compartiendo tiempo juntos. “No sé si esto se va a oficializar, pero me dicen que están a full”, concluyó Etchegoyen.

Por el momento, Laurita Fernández no hizo declaraciones públicas al respecto. Pero todo indica que el corazón de la artista ya encontró un nuevo rumbo.