Se corrió la cuarta etapa el Rally Dakar 2026, que tuvo su primera maratón con salida y llegada en Alula, Arabia Saudita. La dupla argentina Cavigliasso- Pertegarini se quedó con la victoria en Challenger y siguen en la pelea, Benavides está entre los 5 mejores en motos, mientras que el neuquino Rostan cumplió.

Primera de las dos etapas consecutivas de Maratón que tendrá el Dakar, un especial de 452 kilómetros en campo abierto, y un enlace de 78km.

En motos, segunda victoria consecutiva del español Tosha Schareina, quien es líder del Dakar con el mismo tiempo que Ricky Brabec (16:45:40). Sanders se mantiene en la tercera colocación llegando en 5to lugar. Por el lado de Luciano Benavides, quedó en la 7ma colocación en este cuarto periodo, y se mantiene en el puesto 5 de la general con un registro de (16:58:49)

En Rally2, el neuquino Santiago Rostan llegó en el puesto 33 (22 en su categoría), cumpliendo la etapa en 05:53:07, y quedando en el 43 de la general de motos y 32° en R2. "Largo tramo por terreno abierto y exigente, con navegación complicada y pistas que desgastan", había expresado el piloto en la previa.

La dupla argentina Cavigliasso- Pertegarini, campeones defensores en Challenger, se quedaron con la cuarta etapa en 5:23:12, y escalan posiciones en la general, quedando en la tercera ubicación, por detrás del líder Seaidan- Flick (A 6:45) y de los españoles Navarro- Rosa.

Por otro lado, el piloto chileno Del Rio, con el navegante argentino Jacomy, están cuartos, mientras que la dupla Zille- Cesana, quedaron en la quinta colocación luego de disputar cuatro etapas.

En autos, dominio absoluto de Henk Lategan y lidera con un tiempo de 16:29:15; en un día donde los Ford no pudieron hacer pie. El ruso fue segundado por Al- Attiyah, quien también está en el mismo escalón de la general. El polaco Goczal fue tercero en la etapa, mientras que el sueco Ekström ocupa dicha posición en el acumulado.

Por otro lado, en la categoría SSV, Andújar- Frini, se mantienen dentro del Top 10. Tras quedar octavos en la etapa, mantienen la misma posición en la general, que es liderada por el estadounidense Heger.

El jueves será la quinta etapa, nuevamente maratón que irá desde Alula hasta Hail, con 371 kilómetros de especial, y un enlace de 56, y el agregado de no tener asistencia en los vehículos.