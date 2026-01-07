Llegó el día y finalmente Ignacio Malcorra es oficialmente nuevo refuerzo de Independiente. El Rojo anunció en sus redes sociales al rionegrino de 38 años, que se hizo la revisión médica y ya firmó su contrato para incorporarse como agente libre luego de tres años y medio en Rosario Central. El contrato es por un año con opción de extenderlo por otro más, y ya Gustavo Quinteros lo espera para que se sume a la pretemporada del equipo en Uruguay.

El volante ofensivo acordó un contrato hasta fin de año que tendrá un sueldo compuesto por sumas fijas y otra parte por productividad. Por la tarde será presentado oficialmente en el predio de Villa Domínico y luego se subirá al avión para encontrarse con sus nuevos compañeros en Uruguay. Se espera que su debut se dé en alguno de los amistosos que Independiente disputará frente a Alianza Lima, Everton de Viña del Mar y Montevideo Wanderers.

Tras la gira por el país vecino, el plantel de Independiente regresará a Argentina el sábado 17 para completar la etapa final de la pretemporada antes del inicio oficial. El estreno oficial en el Torneo Apertura, y posiblemente también el de Malcorra, será nada menos que frente al último campeón Estudiantes de La Plata en el Estadio Libertadores de América, encuentro que se jugará el viernes 23 de enero desde las 20.