Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incautaron un petrolero con bandera rusa tras más de dos semanas de persecución a través del Atlántico, como parte de un "bloqueo" impuesto por Washington a las exportaciones petroleras venezolanas. En operación participaron el Departamento de Seguridad Nacional y personal militar estadounidense.

La incautación tuvo lugar cerca de Finlandia, en aguas internacionales, luego de que el barco, originalmente conocido como Bella-1, eludiera el bloqueo marítimo en el Caribe y rechazara los intentos de la Guardia Costera estadounidense de abordarlo. Desde entonces, sus tripulantes pintaron una bandera de Rusia en el casco y cambiaron el nombre de la nave a Marinera.

A través de una publicación en X (Twitter), el Comando Europeo de las fuerzas estadounidenses indicaron que la administración Trump había incautado el buque por violar las sanciones estadounidenses. "El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENA VIGENCIA en todo el mundo", declaró el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, en respuesta a esa publicación.

Funcionarios estadounidenses indicaron que cerca de la zona donde se produjo el abordaje de navío había buques militares rusos, incluido un submarino enviado por Moscú para escoltar el petrolero sancionado. No hubo especificaciones sobre a qué distancia se encontraban estas embarcaciones rusas, pero no hay indicios de que se hubieran producido enfrentamientos.

La incautación tuvo lugar pocos días después de que fuerzas especiales estadounidenses atacaran Caracas en una redada para capturar al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos, donde será procesado en un tribunal de Nueva York por cargos relacionados con presunto tráfico de drogas.

No existe certeza sobre dónde será dirigido el barco incautado, aunque algunas fuentes señalaron que podría ingresar a aguas territoriales británicas.

Fuentes: Reuters, AFP

