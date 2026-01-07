Sydney Bernice Sweeney, nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington, se ha consolidado como una de las figuras emergentes más llamativas de Hollywood. A los 28 años, acumula una carrera que incluye desde haber sido dirigida por Quentin Tarantino hasta protagonizar campañas publicitarias de alto impacto.

Su popularidad creció con papeles destacados en series como Euphoria, donde interpreta a Cassie Howard, y The White Lotus. Estas interpretaciones le valieron dos nominaciones a los premios Emmy como mejor actriz de reparto, reconocimiento que todavía no ha ganado pero que se presume llegará pronto.

La actualidad de Sydney

Actualmente, Sydney brilla en el thriller La empleada, donde encarna a una nueva empleada doméstica en una familia adinerada cerca de Nueva York, un rol que ha despertado rumores sobre una posible secuela con casi el mismo elenco y el director Paul Feig repitiendo en la silla.

Más allá de su carrera artística, Sweeney ha demostrado ser una hábil estratega en marketing. En 2024 protagonizó el videoclip "Angry" de los Rolling Stones, un proyecto que ella misma describió como "lo más grande que he hecho hasta la fecha". Además, lanzó una línea exclusiva de jabones exfoliantes con "un toque" de su propia agua de baño, que se agotó en minutos entre sus 26 millones de seguidores en Instagram.

Su vida personal también ha estado en la mira. En 2022 anunció su compromiso con el empresario Jonathan Davino, pero el vínculo terminó el año pasado. A pesar de esto, Sydney no ha dejado de crecer profesionalmente y mantiene su independencia y éxito.

Desde pequeña, Sydney mostró un perfil multidisciplinario: fue destacada deportista en fútbol, béisbol, esquí y wakeboard, además de sobresalir académicamente en Saint George's School en Spokane, donde se graduó con honores y fue una de las alumnas más destacadas.

Su carrera en televisión comenzó con participaciones en series como 90210, Criminal Minds y Grey's Anatomy, para luego consolidarse con roles en producciones de Netflix y HBO. En 2019, su participación en Había una vez... en Hollywood, de Tarantino, y en Euphoria la catapultaron al estrellato.

En 2023, aunque su debut en Marvel con Madame Web no tuvo el impacto esperado, continuó sumando proyectos y protagonizó la campaña "Sydney Sweeney Has Great Jeans" para American Eagle, que generó controversia por un juego de palabras entre "genes" y "jeans" y que fue interpretada por algunos como un mensaje conservador. Ese mismo año, el expresidente Donald Trump la elogió públicamente, dada su simpatía por el Partido Republicano.

Mirando hacia adelante, Sweeney tiene varios proyectos importantes en puerta. Protagonizará y producirá Scandalous!, donde interpretará a Kim Novak en la historia del romance entre Novak y Sammy Davis Jr. El filme será dirigido por Colman Domingo, nominado en dos ocasiones al Oscar. Además, producirá y protagonizará I Pretended to Be a Missing Girl, basada en un relato viral de Reddit, y participa en Split Fiction, dirigido por Jon M. Chu.

Finalmente, regresará como Cassie Howard en la tercera temporada de Euphoria, que se estrenará en abril de 2026. Con una combinación de talento, presencia mediática y proyectos ambiciosos, Sydney Sweeney parece destinada a seguir siendo una figura central en la industria del entretenimiento.

Además de su faceta artística, la actriz ha hablado abiertamente sobre su relación con su cuerpo, expresando que en la adolescencia se sentía incómoda con el tamaño de sus pechos y pensó en una reducción, pero gracias al consejo de su madre decidió no hacerlo. Hoy, su lema es “Presumí de lo que tenés. Te pertenece”, promoviendo un mensaje de empoderamiento para las mujeres.