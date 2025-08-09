Wanda Nara mostró el tierno regalo de Maxi López que guardó durante años

Wanda Nara volvió a despertar emociones en sus redes con una publicación que mezcla nostalgia y un guiño inesperado hacia Maxi López. Durante su último viaje a Milán, la mediática se puso a ordenar y, en medio de la mudanza, encontró un tesoro que guarda con mucho cariño: las camisetas más preciadas de su exmarido, padre de sus tres hijos.

“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza... la emoción de los chicos es inexplicable. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores”, escribió junto a un video donde se ven camisetas de clubes emblemáticos como Barcelona y Gremio, entre otros, que marcaron la carrera del delantero.

Pero lo que llamó aún más la atención fue el mensaje que agregó después, una muestra de buena onda hacia su ex: “Te esperan acá camisetas para tus bebés también”, en referencia a Elle y al hijo que Maxi espera con Daniela Christiansson. Parece que, después de años de conflicto, la calma llegó para ambos.

Además, Wanda Nara se animó a hablar sobre la relación que mantiene con Maxi López y recordó cómo estuvo a su lado en uno de los momentos más difíciles de su vida. En una caja de preguntas que abrió en Instagram el 12 de julio, respondió sin vueltas sobre sus exparejas, incluyendo a Mauro Icardi, L-Gante y, por supuesto, Maxi.

Ante la consulta sobre si mantienen distancia, la empresaria aclaró que siempre mantuvo buena relación con Maxi, quien fue un pilar fundamental cuando le diagnosticaron leucemia mieloide crónica en 2023. “Él estuvo en mi peor momento cuando me enfermé, llegó primero que nadie al país para acompañarme y se quedó un mes. Eso lo valoré mucho”, confesó.

Wanda Nara también contó que, a pesar de la distancia, hace todo lo posible para que Maxi esté presente en la vida de sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino. “Tenemos chats con cada uno y hablamos todos los días por los chicos. Muchos años hablé a escondidas, hoy hacemos video llamada cuando cenamos para que los chicos lo sientan en casa”, explicó, dejando claro que la familia sigue unida pese a las circunstancias.